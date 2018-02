Voterò per la Bonino Ornella Vanoni rompe la par condicio

PRODI GELA LIBERI E UGUALI/ "Voterò PD - gli altri non lavorano per l'unità del centrosinistra" : Romano PRODI voterà Partito Democratico: il professore afferma di vedere solo il PD al lavoro per l'unità del centrosinistra, al contrario di LIBERI e UGUALI(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:24:00 GMT)

Elezioni - Prodi : “Voterò il centrosinistra. Liberi e uguali non è per l’unità”. Grasso : “Siamo divisi per colpa di Renzi” : Sei mesi dopo aver spostato la sua tenda dal terreno del Pd, Romano Prodi la rimonta vicino al partito di Matteo Renzi. Un assist inaspettato, quello del Professore, che intercettato da Affari Italiani dice: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto“. Il segretario dem e “il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”, aggiunge l’ex ...

Orietta Berti : "Luigi Di Maio? Ha solo un difetto : è troppo bello. Voterò per Grillo" : "Il 4 marzo voterò il mio amico Grillo. Gliel'ho sempre promesso ma non l'ho mai votato, ero sempre all'estero". Orietta Berti, ospite a "Un giorno da pecora", si sbilancia sulle sue intenzioni di voto per le prossime elezioni.La cantante, durante il programma radiofonico in onda su Rai Radio1, ha espresso dei timori per la questione "alleanze", ma è convinta che i pentastellati meritino di governare: "Quello mi preoccupa un po'. ...