Volley | Superlega | Perugia e Civitanova fanno il pieno

Volley - SuperLega 2018 – 21^ giornata : Perugia e Civitanova dominano - duello al vertice! Modena perde a Milano - Trento si rialza : Prosegue il duello serrato tra Perugia e Civitanova in testa alla SuperLega: entrambe le squadre si impongono agevolmente nei propri incontri della 21^ giornata, i Block Devils conservano quattro punti di vantaggio sulla Lube al comando della classifica generale del massimo campionato di Volley maschile. La regular season vivrà un momento decisivo sabato sera quando le due squadre si affronteranno nello scontro diretto. Perugia ha surclassato la ...

Volley - SuperLega 2018 – Oggi la 21^ giornata : Perugia - Civitanova e Modena si sfidano a distanza. Big senza problemi? : Non c’è tregua per la SuperLega che Oggi torna in campo per la 21^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile prosegue il proprio tour de force ed entra nel vivo del girone di ritorno. Le big affrontano squadre di seconda fascia e sembrano poter proseguire il loro passo spedito. La capolista Perugia ha l’impegno sulla carta più agevole. I Block Devils se la dovranno vedere contro la disastrata Vibo Valentia: Zaytsev, ...

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata - i migliori italiani. Juantorena passeggia - Colaci intenso - Pinali debutta - Fei infinito : Nel weekend si è disputata la ventesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. OSMANY Juantorena. Partita di ordinaria amministrazione per la Pantera, protagonista insieme a Sander e Christenson della facile vittoria di Civitanova sul campo di Sora. Lo schiacciatore non è chiamato agli straordinari contro il fanalino di coda ma mette a segno ...

Volley : Superlega - Perugia super anche a Trento - Civitanova vince a Sora : I TABELLINI - AZIMUT MODENA - TAIWAN EXCELLENCE LATINA 3-0 , 28-26, 25-17, 28-26, AZIMUT MODENA: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 17, Mazzone 7, Urnaut 19, Pinali 5, Holt 12, Tosi , L, , Rossini , L, , ...

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata : Perugia demolisce Trento! Al comando su Civitanova e Modena. Crollo Padova e Verona : Non cambia nulla in testa alla classifica generale della SuperLega. Questa è la notizia principale al termine della 20^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile che si risolve con un nulla di fatto per quanto riguarda le posizioni di vertice. Perugia conserva i quattro punti di vantaggio su Civitanova e le sei lunghezze di margine su Modena: tutte le tre grandi hanno vinto con dei rapidissimi 3-0. I Block Devils hanno dominato ...

Volley - SuperLega – 20^ giornata : Trento-Perugia il big match - Civitanova e Modena inseguono : Dopo la Coppa Italia vinta da Perugia, riparte la SuperLega con la 20^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile inizia la seconda parte del girone di ritorno: 6 turni nel mese di febbraio per definire la griglia dei playoff che assegneranno lo scudetto. Si riparte domenica 4 febbraio e si preannuncia una giornata davvero scoppiettante con incroci davvero imperdibile. La scatenata Perugia, dopo aver vinto la Coppa Italia e aver ...

Volley - SuperLega 2018 – 20^ giornata : Milano espugna Vibo Valentia nell’anticipo e sale al sesto posto : Milano ha sconfitto Vibo Valentia per 3-0 (25-17; 26-24; 25-23) nell’anticipo della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini espugnano il campo della sempre più disastrata Tonno Callipo e salgono momentaneamente al sesto posto in classifica in attesa delle partite del weekend. I ragazzi di Giani hanno sempre tenuto il controllo della partita, dominando il primo set e poi facendo la ...

Volley : Superlega - "Fox" Fei è l'MVP di gennaio : PIACENZA- Ad aggiudicarsi l'UnipolSai MVP del mese di gennaio è Alessandro 'Fox' Fei , capitano della Wixo LPR Piacenza. L'intramontabile opposto piacentino , che a novembre festeggerà 40 anni, vince ...

Volley : Superlega - Antonov lascia Vibo - giocherà in Turchia : Vibo VALENTIA - Oleg Antonov lascia la Tonno Callipo Vibo Valentia , il club di cui aveva sposato il progetto l'estate scorsa. A spingere l'azzurro a lasciare la Calabria, e l'Italia, l'allettante ...