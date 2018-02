Viola il cadavere della concorrente del Grande Fratello e si giustifica | ' Avevo perso il

newnotizie

: RT @rotpeter1: @Cartabiancarai3 @RaiTre Vergognatevi! Avete un senso della par condicio che snobba Potere al Popolo di Viola Carofalo che p… - OrianaCerbone : RT @rotpeter1: @Cartabiancarai3 @RaiTre Vergognatevi! Avete un senso della par condicio che snobba Potere al Popolo di Viola Carofalo che p… - mifrasc : RT @rotpeter1: @Cartabiancarai3 @RaiTre Vergognatevi! Avete un senso della par condicio che snobba Potere al Popolo di Viola Carofalo che p… - rotpeter1 : @Cartabiancarai3 @RaiTre Vergognatevi! Avete un senso della par condicio che snobba Potere al Popolo di Viola Carof… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) L'uomo non ha negato di averlo fatto , d'altronde le prove sono schiaccianti, ma ha cercato dire il suo comportamento: "Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a ...