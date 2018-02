Vigorito parla del suo Benevento e augura al Napoli la vittoria finale

Benevento - parla Vigorito : i “suggerimenti” di De Zerbi per il mercato ed il caso Figc : “Ho partecipato a una serie di riunioni nelle quali Lotito, come altri, hanno espresso non tanto delle idee ma delle posizioni fra gruppi che si erano costituiti e di cui il Benevento non fa parte, e nessuno mi ha convinto. Ma l’idea che possa venire eletto un manager come Sibilia, da anni impegnato nello sport e che gode della mia stima anche come uomo, mi solletica”. Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ai microfoni di ...