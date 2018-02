VIDEO Dubai Tour 2018 | Elia Viviani vince in volata la seconda tappa | gli Highlights

Dubai Tour : Dylan Groenewegen - forza e malizia VIDEO : ... ha conquistato la prima tappa del Dubai Tour [Video] , la corsa degli Emirati a cui sono presenti quasi tutti i velocisti più forti del mondo. [Video] Dopo una battaglia senza esclusione di colpi ...

Dubai Tour : Dylan Groenewegen - forza e malizia VIDEO : Dylan Groenewegen si conferma tra i nuovi campioni dello sprint mondiale. Il corridore della Lotto NL Jumbo, vincitore lo scorso anno sui Campi Elisi al Tour de France, ha conquistato la prima tappa del Dubai Tour [Video], la corsa degli Emirati a cui sono presenti quasi tutti i velocisti più forti del mondo. [Video] Dopo una battaglia senza esclusione di colpi tra i treni delle squadre degli sprinter più attesi, Gronewegen ha anticipato le ...

Dubai Tour 2018 : percorso e info tappe in tv - Vincenzo Nibali al via VIDEO : Da martedì 6 a sabato 10 febbraio, negli Emirati Arabi Uniti, si terra' la quinta edizione del #Dubai Tour, breve corsa a tappe [Video]nel deserto inserita nel calendario UCI Asian Tour 2018. Il percorso, di 851 km complessivi, prevede tanta pianura con quattro delle cinque frazioni che costituiscono la corsa dedicate alle ruote veloci, e una su misura per i ciclisti con altre caratteristiche: collinare ai piedi delle montagne Hajar con arrivo ...

Dubai Tour - anteprima con corridori e orari tv VIDEO : Primo appuntamento per il #Ciclismo nella trasferta in Medio Oriente. Il Dubai Tour è la prima delle tre corse in programma nel mese di febbraio [Video]nella penisola arabica. Cancellato il Tour of Qatar, sono rimaste invece Dubai, Oman e Abu Dhabi ad occupare una dietro l’altra le prossime settimane di ciclismo. Il #Dubai Tour è una corsa dalle caratteristiche ben precise: è una gara per velocisti, con solo un arrivo su un muretto di qualche ...

Dubai - la zip line più lunga al mondo : il volo tra i grattacieli è da brividi VIDEO : Un VIDEO ci regala lo spettacolo della Zip line più lunga al mondo che vanta una cima tesa tra i grattacieli lunga 950 metri La zip line è una delle attrazione più richieste ed adrenaliniche delle ...

Arrestati a Dubai gli inviati di 'Non è l'arena' - stavano cercando Tulliani VIDEO : Del caso si sta attualmente occupando la Farnesina, quello che sappiamo però è che l'inviato speciale Daniele Bonistalli del programma televisivo 'Non è l'arena' è stato interrogato dalla polizia di Dubai in carcere; passaporto e telefono sequestrati. Mi stanno inseguendo La chiamata alla polizia locale è partita dal telefono della fidanzata di Tulliani, Federica Papadia, Correte, polizia, ci sono due stalker che mi pertano, io in Italia sono ...

Caso Tulliani : l'inviato di Giletti nei guai a Dubai VIDEO : La prima puntata di Non è L'Arena, il nuovo programma di Massimo Giletti in onda su La7, si era aperta con lo scoop sul Caso Tulliani, il cognato di Gianfranco Fini. Il servizio sull'arresto [Video] di #Giancarlo Tulliani all'aeroporto di #Dubai aveva permesso alla trasmissione di ottenere un dato di ascolto importante, il più alto da quando Giletti ha lasciato la Rai per provare la nuova avventura sulla rete di Urbano Cairo. A distanza di un ...