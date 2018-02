Video di Renzo Rubino a Sanremo 2018 con Custodire | la sua dedica ai genitori

Lorenzo Baglioni : 'Il congiuntivo aiuta a rimorchiare' Video : Nella sala stampa Lucio Dalla del Palafiori in quel di Sanremo si è svolta la conferenza stampa di #Lorenzo Baglioni, una delle 8 nuove proposte di questo Festival di #Sanremo 2018, che inizia questa sera con la super ospitata di Fiorello [Video] e l'assenza, invece, della tanto attesa Laura Pausini [Video]. Nato a Firenze nel 1986, Lorenzo è un toscano doc, giovane artista versatile che dalla laurea in matematica è passato ben presto al mondo ...

ANALISI/ Video - testo di “Custodire” canzone di Renzo Rubino (Sanremo 2018) : testo di “Custodire”, ANALISI della canzone di Renzo Rubino a Sanremo 2018. I temi del brano: dialogo e speranza. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Renzo Rubino : "La mia canzone è per i miei genitori che non si parlano più" | LA VideoINTERVISTA : Il cantautore, in gara con "Custodire", torna al Festival di Sanremo dopo 4 anni. In questa lunga pausa si è dedicato al...

Uomini e Donne - Lorenzo nel mirino : sfiorata la rissa in studio - Video : Nuova puntata ad alta tensione del trono classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi continua a tenere desta l’attenzione dei seguaci del people show di Canale 5. Il milanese si è inizialmente scontrato con Francesco per una provocazione su Instagram Stories. Il corteggiatore continua a non dichiarare la sua preferenza nei confronti delle troniste. Nilufar aveva deciso di eliminare il ventunenne in occasione della precedente puntata. Nonostante ...

RENZO RUBINO/ Video - "Custodire" : canzone sulla storia di un bambino abbandonato (Sanremo 2018) : RENZO RUBINO torna al Festival di Sanremo, a 4 anni dall’ultima esibizione, per presentare il brano “Custodire”, prodotto da Giuliano Sangiorgi.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:10:00 GMT)

Torino : è Lorenzo il baby tifoso granata che sarà premiato dal club per la grinta mostrata allo stadio - Video - : ... Torreira illude i blucerchiati, Acquah agguanta il pareggio Sampdoria-Torino formazioni ufficiali: come scenderanno in campo le due squadre Sampdoria-Torino: dove vedere in diretta TV e streaming il ...

Catania nel nuovo Video di Lorenzo Fragola : annunciata la data d’uscita di Bengala : Anche Catania nel nuovo video di Lorenzo Fragola. Bengala ha raggiunto la piattaforma Vevo il 2 febbraio, a due settimane dal rilascio del brano che anticipa l'uscita dell'album atteso in primavera. In queste ultime ore, l'artista ha rivelato che Bengala uscirà il 6 aprile, per la gioia dei molti fan che attendevano l'annuncio ufficiale. Il cantautore siciliano è tornato sul mercato discografico con un brano ritmato, nel quale non mancano le ...

Test Sepang 2018/ Motogp - streaming Video e diretta tv : Lorenzo : abbiamo un buon margine di miglioramento : diretta Test Motogp 2018 a Sepang: info streaming video e tv. Si accende la seconda giornata di prove: la pioggia metterà ancioa a rischio il lavoro dei team?.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:56:00 GMT)