Video di Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 con Adesso | riflessione sull’importanza di

(Di mercoledì 7 febbraio 2018)e Roypropongono un brano molto originale.è stata scritta dal cantautore di Aosta (a cui è stato attribuito un flirt mai confermato con la bella Levante, cantante e giudice dell’ultima edizione di X Factor). Fin dalla composizione del brano Antonioha subito immaginato una forte presenza di strumenti a fiato, motivo per cui ha immediatamente desiderato coinvolgere il bravissimo trombettista Roy. I due si erano già incontrati in occasione dell’altra partecipazione adi, nel 2014, dove si è classificato secondo tra le Nuove Proposte con il brano Babilonia. Per Royinvece sarà la prima volta al Festival della canzone italiana.Oltre a loro sul palco ci saranno anche due tamburi e tre ottoni. Durante la serata dei duetti invece, verranno raggiunti nella città dei fiori da Ghemon, unico rapper presente quest’anno. ...