Video di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di

Biagio Antonacci e Claudio Baglioni/ Video - il duetto per ''Mille giorni di me e di te'' (Sanremo 2018) : Biagio Antonacci e Claudio Baglioni si esibiranno in un dueltto al Festival di Sanremo 2018, dando vita a una delle canzoni più famosi del presentatore romano.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Biagio Antonacci ospite a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : Biagio Antonacci è stato super ospite italiano della seconda puntata del Festival di Sanremo 2018 mercoledì 7 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Biagio Antonacci ospite a Sanremo 2018 Si tratta della quarta presenza del cantautore sul palco dell’Ariston. Le prime due sono state come concorrente di Nuove Proposte e Big rispettivamente negli anni 1988 e 1993. Quindi in febbraio 2015 ha partecipato come super ospite del ...

BIAGIO ANTONACCI E CLAUDIO BAGLIONI/ Video - l'Ariston si infiamma con l'inedito duo (Sanremo 2018) : BIAGIO ANTONACCI e CLAUDIO BAGLIONI si esibiranno in un dueltto al Festival di Sanremo 2018, dando vita a una delle canzoni più famosi del presentatore romano.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:00:00 GMT)

La forza di una donna nel Video di Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci - nuovo singolo da Dediche e Manie : Il video di Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci racconta della forza di una donna. La clip ufficiale dedicata al nuovo singolo è rilasciata in anteprima da Corriere della Sera per 24 ore, ma presto sarà anche online sul canale dedicato all'artista di Rozzano. Una donna ma anche una madre, una figlia e una moglie in Fortuna che ci sei, secondo singolo che Biagio Antonacci ha voluto rilasciare dopo In mezzo al mondo, brano apripista da ...

L'odissea di Biagio Vigna - vincitore di un milione alla Lotteria Italia Video : Dopo avere vinto un milione di euro alla #Lotteria Italia Biagio Vigna, il parcheggiatore di Pinerolo [Video] è diventato una celebrita'. Anche prima di assicurarsi il ricco premio l'uomo era molto conosciuto nel comune piemontese per la sua parlata romanesca e per il suo particolare modo di essere, ma dopo la vincita la sua popolarita' è indubbiamente cresciuta. Molti concittadini lo fermano per strada, alcuni si complimentano con lui, altri ...

Video di Biagio Antonacci in una scuola a Bari - con gli studenti di periferia tra antipolitica e canzoni : L'arrivo di Biagio Antonacci in una scuola a Bari è stato salutato come quello di una grande star tra cori, applausi e gli immancabili smartphone puntati a riprendere la sua salita sul podio dal quale ha parlato agli studenti: è stato lo stesso cantautore di Rozzano, arrivato in Puglia per le tre date baresi del suo nuovo tour a supporto dell'album Dediche e Manie, a scegliere di visitare una scuola superiore del Sud e in particolare un istituto ...

BIAGIO ANTONACCI SCEGLIE CHIARA BIASI/ Video - è lei la protagonista di “Fortuna che ci sei” : CHIARA BIASI è stata scelta da BIAGIO ANTONACCI per il Video del suo nuovo singolo 'Fortuna che ci sei'. La notizia è stata confermata da entrambi attraverso i social network.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Chiara Biasi protagonista del nuovo Videoclip di Biagio Antonacci : Chiara Biasi, sorpresa per i fan: la fashion blogger protagonista del videoclip di Biagio Antonacci nuovo progetto per Chiara Biasi, protagonista del nuovo video musicale di Biagio Antonacci. Ad annunciarlo ci hanno pensato la stessa influencer e il cantante. Entrambi hanno condiviso dei video che li ritraggono insieme mentre si ritrovano a girare il videoclip. […] L'articolo Chiara Biasi protagonista del nuovo videoclip di Biagio ...

Elodie/ Video - la sua ''Tutta colpa mia'' nello spot di Laura Biagiotti (Capodanno in Musica) : Video, Elodie si racconta a tutto tondo e spiega perché i social network non le piacciono più di tanto nonostante il grande successo di massa che hanno. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:35:00 GMT)

Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (Video) : ... Antonacci ha voluto fare un omaggio alle donne dedicando il brano In mezzo al mondo all'attrice Luisa Ranieri, altra ospite della serata: ' Attraverso i tuoi occhi guardo tutte donne ' ha dichiarato ...

Biagio Antonacci a Panariello sotto l’albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (Video) : L'incursione di Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero, nella seconda puntata dello show di Rai1, ha coinciso con l'annuncio dell'arrivo nelle radio del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, già ospite di Giorgio Panariello un anno fa nel medesimo spettacolo lanciando un appello per le adozioni gay. Impegnato nel Dediche e Manie Tour a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, reduce da una doppietta a Torino, Antonacci è volato ...

NADIA TOFFA - COME STA?/ Video ultime notizie - Biagio Antonacci le dedica 'Iris' : "l'amore arriva sempre" : NADIA TOFFA, COME STA? Questa la domanda che i fan de Le Iene si stanno facendo dopo il malore che ha colpito l'inviata: le condizioni di salute.

Nadia Toffa - Biagio Antonacci le fa una struggente dedica / Video : 'Biagio e Armen per Nadia ... @NadiaToffa #BiagioAntonacci #iris'. Il cantautore milanese dedica Iris, una delle sue canzoni d'amore più belle, alla conduttrice delle Iene ricoverata per un malore a ...

Il Conte Biagio - cantautore salernitano - presenta il suo ultimo Videoclip "La mia depressione" : Diretto da Angelo Cariello e Valentina Gaudiosi, il video è ambientato in uno dei "paesi fantasma" più famosi e suggestivi del mondo: il borgo antico di Romagnano al Monte, in provincia di Salerno, ...