Video del duetto di Roberto Vecchioni e Baglioni a Sanremo 2018 in Samarcanda tra “musica

IL VOLO/ Video - ospiti del Festival : con Claudio Baglioni cantano "La vita è adesso" (Sanremo 2018) : Video, i giovanissimi cantanti facenti parte del gruppo chiamato Il VOLO saranno ospiti a Sanremo, dove faranno un sentito omaggio al cantante Sergio Endrigo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:56:00 GMT)

MAGO FOREST/ Video - per lui non è la prima volta sul palco dell'Ariston (Festival di Sanremo) : Il MAGO FOREST, sarà ospite oggi 7 Febbraio al Festival di Sanremo 2018 accanto a Baglioni, la Hunziker e Favino. Che numero di magia farà? Cresce l'attesa dei fan(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:49:00 GMT)

Lorys Stival - la verità del padre in un libro Video : Papa', chi ha ucciso Lorys? Era prevedibile che, prima o poi, il piccolo Diego pretendesse una spiegazione per la morte del fratellino. Scegliere di raccontargli la cruda verita' non dev'essere stato facile per il giovane padre, impreparato e tuttavia coraggioso nell'affrontare ancora una volta, e stavolta in una condizione emotiva ben più delicata, una questione che nessun papa' al mondo meriterebbe di dover affrontare. Una triste verita' A tre ...

FRANCA LEOSINI/ Video : da Storie Maledette arriva al palco del Teatro Ariston (Sanremo 2018) : Video, FRANCA LEOSINI rassicura tutti sul suo ritorno in pianta stabile con il programma Storie Maledette. Nel frattempo darà vita a una gag al Festival di Sanremo con Claudio Baglioni.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:42:00 GMT)

Neymar - Sanchez &Co. - modelli per un giorno : protagonisti anche fuori dal campo [Video] : Neymar fino al momento è stato grande protagonista con la maglia del Psg, dopo il super trasferimento in Francia, il calciatore ha ripagato gli sforzi effettuati e sta trascinando il club con super prestazioni in campionato e Champions League, forse l’unica nota stonata è rappresentata dal rapporto non idilliaco con Cavani. Il calciatore si ‘muove’ anche fuori dal campo, l’attaccante del Psg modello per un giorno insieme ...

L’ironico Arrivedorci di Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 : Video della 2ª serata : Prosegue la competizione degli Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 con la loro Arrivedorci, tra i brani in gara nel corso della seconda serata trasmessa in diretta questa, mercoledì 7 febbraio, su Rai 1. Dopo il primo travestimento del gruppo messo in scena in occasione del loro debutto alla 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana - e che gli utenti del web hanno considerato un misto tra Cristiano Malgioglio e il Genio ...

Di Benedetto rifatta - irriconoscibile prima della chirurgia (Video e foto) Video : Come ben saprete, quest’anno l’Isola dei Famosi è cominciata con il botto. Il reality di Canale 5 infatti è gia' sulla bocca di tutti per diversi colpi di scena. Il più in vista è sicuramente quello che riguarda il litigio tra Eva Henger e #Francesco Monte. L’ex attrice a luci rosse ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne mentre erano in villa, prima della partenza per l’isola vera e propria, ha consumato marijuana mettendo a rischio ...

PIPPO BAUDO LETTERA APERTA AL FESTIVAL DI SANREMO/ Video - un racconto lungo 12 edizioni della kermesse : Video, PIPPO BAUDO, a pochi giorni dall'inizio del FESTIVAL di SANREMO, parla della sua relazione complicata con la cantante lirica Katia Ricciarelli.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:06:00 GMT)

DIRETTA / Conegliano Fenerbahce (risultato live 1-2) streaming Video e tv : Reazione dell'Imoco : DIRETTA Conegliano Fenerbahce: info streaming video e tv. Le pantere di Mencarelli tornano a giocare in casa per mettere in sicurezza la qualificazione alla Final Four. (Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:55:00 GMT)

Space X - riuscito il lancio del super razzo : una Tesla Roadster vola verso Marte Video : E’ perfettamente riuscito il lancio di prova del progetto #Space X, con il primo super razzo privato che potrebbe aprire la strada ai viaggi commerciali verso Marte. Frutto di un’idea di Elon Musk, eccentrico e facoltoso proprietario di #Tesla, il Falcon Heavy decollato dalla base spaziale di Cape Canaveral è stato realizzato con una tecnologia rivoluzionaria basata su principi di sostenibilita' e di risparmio, in continuita' con la filosofia ...

Il Volo/ Video - ospiti del Festival : il pubblico interrompe ''Nessun Dorma'' con gli applausi (Sanremo 2018) : Video, i giovanissimi cantanti facenti parte del gruppo chiamato Il Volo saranno ospiti a Sanremo, dove faranno un sentito omaggio al cantante Sergio Endrigo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:39:00 GMT)

Video dell’esibizione di Giulia Casieri al Festival di Sanremo 2018 in Come Stai - un’autobiografia ricca di emozioni giovanili : Giulia Casieri al Festival di Sanremo 2018 porta sul palco dell'Ariston il carisma e la femminilità giovanile con il brano Come Stai. Giulia Casieri si è esibita nel corso della seconda serata di Sanremo, mercoledì 7 febbraio per la gara delle Nuove Proposte. La canzone interpretata si intitola Come Stai, ed è un brano molto personale scritto dalla cantante stessa insieme ad Andrea Ravasio. Si tratta di un brano autobiografico, che ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - Malagò svela gli obiettivi dell’Italia [Video] : Si avvicina l’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, grandi aspettative nei confronti dell’Italia, ecco le parole di Malagò: “Non avremo fenomeni come Hirscher o Schiffrin, ma dai tempi di Lillehammer non avevamo una squadra così forte. Io dico doppia cifra e anche qualcosa di più. Gli ori? Sono legati a fattori imponderabili, ma se vinci dieci medaglie… Un terzo delle gare ci vede competitivi. Il clima è ...

L’ironia di Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 con Il congiuntivo : Video della prima esibizione all’Ariston : Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 si è esibito nel corso della serata di mercoledì 7 febbraio, dedicata in apertura alla gara delle Nuove Proposte. Primo a salire sul palco, Lorenzo Baglioni ha debuttato sul palco dell'Ariston con tutta la freschezza e spontaneità che lo caratterizzano. Il congiuntivo di Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 è una canzone dal tono irriverente e dalla vena ironica, ed è stata scritta insieme al fratello del ...