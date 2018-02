Video del duetto di Gianni Morandi e Claudio Baglioni a Sanremo 2018 | l’omaggio a Luis

Red Canzian/ Video - "Ognuno ha il suo racconto" : il brano conquista il pubblico dell'Ariston (Sanremo 2018) : Dopo lo scioglimento dei Pooh, l'ex bassista Red Canzia esordirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo da solita con "Ognuno ha il suo racconto", un brano dalle sonorità rock(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:38:00 GMT)

Fiorello - invasione sul palco a Sanremo 2018/ Video - "E' ora di risolvere i problemi della gente" : Fiorello mattatore a Sanremo 2018: partenza con tanto di "invasore" sul palco come ai tempi di Pippo Baudio. Poi il medley con Morandi cantato sulle arie di Baglioni(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:36:00 GMT)

L'ex senatore Marcello Dell'Utri resta in carcere Video : Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di scarcerazione presentata dai legali delL'ex senatore [Video] del partito di #Forza Italia, Marcello Dell'Utri. I magistrati hanno infatti rifiutato di rimettere in liberta' L'ex parlamentare di destra ricusando le motivazioni presentate dagli avvocati del richiedente, i quali hanno evidenziato le precarie condizioni di salute del carcerato nel corso del dibattimento. La condanna del ...

Massimiliano Caroletti/ Video - tapiro d'oro a Eva Henger : la minaccia dell'eliminazione : Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger lancia pesanti accuse ai microfoni di Striscia La Notizia. Questa sera, su Canale 5, parla anche l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:25:00 GMT)

Sanremo 2018 Fiorello ospite della prima serata Video : Sanremo 2018 Fiorello. La prima serata del 68° Festival della Canzone Italiana ha avuto un super ospite che ha intrattenuto il pubblico durante tutta la puntata. Si tratta di Fiorello, che ha divertito, cantato ed è stato protagonista di gag esilaranti con il conduttore Claudio Baglioni. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 Fiorello ospite della prima serata Durante la sua nuova trasmissione Il Rosario della Sera su Radio ...

Trono Over - anticipazioni registrazione puntata del 06/02/2018 Video : Oggi si è registrata una nuova puntata del Trono Over di #Uomini e donne. Nella precedente puntata #Gemma Galgani aveva deciso di non frequentare più Raffaele e aveva chiesto a #Giorgio Manetti un ballo ma, dopo che quest'ultimo aveva accettato il suo invito, era stato accusato dal pubblico di falsita' ed aveva deciso di ritornare al suo posto. Intanto il gabbiano aveva fatto un regalo ad Anna per il suo compleanno e Gianni Sperti ha continuato ...

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - 'Il segreto del tempo' : "Brano in perfetto stile Pooh"(Sanremo 2018) : Con "Il segreto del tempo", Roby Facchinetti e Riccardo Fogli debuttano al Festival di Sanremo 2018, brano tutto da scoprire e che farà la felicità dei fan dei Pooh: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:53:00 GMT)

Il segreto del tempo secondo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (Video) : il ritorno dopo i Pooh : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 svelano Il segreto del tempo. Il brano di Pacifico segna il ritorno all'Ariston di due dei 5 Pooh che hanno detto stop alla carriera del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono quindi tornati per una carriera da solisti e con un brano che rende giustizia alle loro caratteristiche vocali, in particolare sul fronte Roby Facchinetti che sembra ...

FIORELLO - INVASIONE SUL PALCO A SANREMO 2018/ Video - show dello “Scaldapubblico” - e un uomo irrompe in scena : FIORELLO mattatore a SANREMO 2018: partenza con tanto di "invasore" sul PALCO come ai tempi di Pippo Baudio. Poi il medley con Morandi cantato sulle arie di Baglioni(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:23:00 GMT)

Calciomercato Milan - fatta per il primo grande acquisto del 2018/2019 Video : La dirigenza del #Milan non ha effettuato alcun acquisto nell'ultima sessione di #Calciomercato invernale, nonostante la squadra abbia mostrato dei grandi limiti in questa prima parte di stagione gli uomini di Gattuso non sembrano infatti avere le potenzialita' per ottenere la qualificazione in Europa League o in Champions League. Il club rossonero, comunque, si sta gia' muovendo sul mercato per la prossima stagione. Nelle ultime ore sono ...

La rinascita di Annalisa al Festival di Sanremo 2018 con Il mondo prima di te - eleganza e femminilità sul palco dell’Ariston (Video) : Il mondo prima di te è il brano di Annalisa al Festival di Sanremo 2018, presentato al pubblico nel corso della prima serata della kermesse martedì 6 febbraio. Alla sua quarta presenza al Festival della Canzone e accompagnata dal maestro Pino Perris, Annalisa porta sul palco una canzone che parla di rinascita. Il mondo prima di te è una ballad emozionale, scritta da Davide Simonetta e Alessandro Raina, e racconta il cambiamento in maniera ...

Fiorello/ Video - l’ospite dell’ultimo minuto : partenza da 10 e lode - conquista tutti! (Sanremo 2018) : Video, Fiorello svela la notizia shock dell'ultima ora: nella edizione del 2018 del Festival di Sanremo ci sarà anche lui come ospite. Il siciliano ha detto che farà lo scaldapubblico.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 21:10:00 GMT)

La sigla di Sanremo 2018 in stile Tonight Show con i 20 Big in gara alla ricerca del tormentone dopo 20 anni - Video - : Ti potrebbero interessare: Michelle Hunziker a Sanremo 2018, il ritorno dopo 11 anni tra polemiche su Doppia Difesa e un cachet stellare Fiorello Show a Sanremo in sala stampa, tra satira politica e ...

Imprevisto per Fiorello a Sanremo 2018 (Video) - un uomo sul palco prima del monologo e del medley di Baglioni e Morandi : Voleva fare lo scaldapubblico ed è stato accontentato: Fiorello a Sanremo 2018 ha aperto la prima serata con un monologo e un medley, un'apparizione animata da un Imprevisto. Pare non si sia trattato di una gag improvvisata: un uomo è apparso sul palco poco prima dell'ingresso dello showman, per chiedere di parlare col Procuratore della Repubblica e col sindaco di Sanremo, ma è stato portato via dai tecnici. "Una volta si arrampicavano sulle ...