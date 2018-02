Vanoni | Avitabile e Servillo i migliori Ma mi bacerei Stash dei Kolors

ilmattino

: Scaletta delle esibizioni della prima serata di #Sanremo2018: Annalisa Ron The Kolors Gazzè Vanoni Meta - Moro Bio… - trash_italiano : Scaletta delle esibizioni della prima serata di #Sanremo2018: Annalisa Ron The Kolors Gazzè Vanoni Meta - Moro Bio… - rtl1025 : Ordine di uscita di questa sera dei Campioni Annalisa-Ron-The Kolors-Gazzè-Vanoni con Bungaro e Pacifico-Meta con M… - alaffranchi : Ordine di apparazione prima serata #sanremo2018 Annalisa Ron The Kolors Gazzè Vanoni Bungaro Pacifico Meta Moro Bio… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Ornellain gran forma in sala stampa a Sanremo per presentare 'Imparare ad amarsi' il pezzo con cui è in gara all'Ariston insieme agli autori del pezzo, Bungaro e Pacifico. Parla del suo pezzo, ...