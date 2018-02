: Usa, dalla Camera ok a budget per evitare shutdown. La parola passa al Senato - repubblica : Usa, dalla Camera ok a budget per evitare shutdown. La parola passa al Senato - repubblica : Usa, dalla Camera ok a budget per evitare shutdown. La parola passa al Senato - ItaliaNotizieV : Camera Usa probisce relazioni tra deputati e membri loro... -2- -

Laamericana ha votato un provvedimento teso ad evitare lo, ovvero la paralisi del governo federale per mancanza di fondi. Ma il testo non ha di fatto alcun valore perché ad esso si oppongono i democratici, che con i repubblicani non hanno ancora trovato un accordo in Senato. Anche se il compromesso sembra più vicino di prima, fondato sul finanziamento per tutto il 2019 sia del settore della Difesa sia di tutti gli altri settori di spesa.(Di mercoledì 7 febbraio 2018)