Usa | presidente Trump | grosso sbaglio il crollo di Wall Street

SiracUsa - a fuoco auto presidente rete antiviolenza sulle donne - : La vettura dell'avvocato Daniela La Runa, che dirige i centri antiviolenza "Raffaella Mauceri", è stata distrutta dalle fiamme la scorsa notte. Per le forze dell'ordine si tratta di un gesto ...

GerUsalemme val bene un Erdogan. Il Papa vede il presidente turco - al centro del colloquio il futuro della Città Santa : L'Apocalisse, l'Armageddon, sopraggiunge poco dopo che l'ultimo Pontefice, Silvestro III, si è rifugiato a Nazareth, in Palestina, mentre dalle alture di Gerusalemme alla Siria avanzano morte e distruzione. Così finisce la storia nel romanzo di R.H.Benson, "Il Padrone del mondo", che Papa Francesco ha più volte invitato a leggere dopo averlo definito "una delle mie letture preferite".Gerusalemme la città dove (con la ...

Il presidente turco Erdogan da Papa Francesco - parleranno di GerUsalemme : Città del Vaticano, 5 feb. , askanews, Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato in Vaticano, preceduto da un imponente corteo di auto blu e scortate, per l'udienza da Papa Francesco. L'...

Il primo presidente donna degli Usa è sparito : torna su Sky 'Modus' : Con oltre 6 milioni di libri venduti in tutto il mondo, Anne Holt, avvocato ed ex Ministro della Giustizia norvegese, è una delle regine indiscusse del thriller e la serie 'Modus' riprende i temi a ...

Sicilia : Presidente Ars - e ora si chieda scUsa a Patrizia Monterosso : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Patrizia Monterosso, da me nominata direttrice della Fondazione Federico II, è stata assolta perché il fatto non sussiste. Se adesso qualcuno volesse chiedere scusa, non mi offenderei". Lo dice il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, comme

Il presidente dell’etichetta di Ariana Grande e Drake - Charlie Walk - accUsato di molestie sessuali e licenziato : Le denunce di molestie sessuali esplose dopo il caso Weinstain a Hollywood hanno riguardato anche il mondo della musica: il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche molti altri artisti della scena pop, hip-hop e non solo, è l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito sotto accusa per i suoi comportamenti molesti. Charlie Walk, presidente della Republic Records, etichetta sussidiaria della Universal Music che vanta ...

Il presidente attacca Mosca - Pechino - Iran e Corea del Nord e chiede il riarmo nucleare degli Usa : 'Mosca e Pechino stanno minacciando ora la nostra economia, i nostri interessi e i nostri valori. Per questo - ha detto - dobbiamo rendere più forti le nostre Forze armate per dissuadere chiunque da ...

Trump - il fisco gli chiede 400mila dollari di tasse per il suo Golf Club ma il presidente fa caUsa alla Florida : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa causa all’ufficio delle imposte di Palm Beach in Florida per il conto da pagare in merito alla tassa di proprietà per il suo Trump National Golf Club a Jupiter, nella contea di Palm Beach. Per il Club il fisco reclama una somma di quasi 400mila dollari stimando che la proprietà vale circa 19 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto scrive il Palm Beach Post, per il tycoon si tratta di ...

Grammy Awards 2018 - è polemica. Il presidente della Recording Academy : 'Le donne si facciano avanti nel mondo della musica'. Insorgono le popstar Usa : 30 gen 2018 - L'edizione appena conclusa della 'music's biggest night' era per certi versi nata sotto una cattiva stella:

Meghan - sposa controcorrente Al matrimonio parlerà lei e lascerà fuori il presidente Usa : Londra - Parenti reali e non, ospiti d'eccezione e compagni di scuola. Al ricevimento il discorso lo farà la sposa e Donald Trump non sarà dei loro. Rompe con tutte le tradizioni Meghan Markle, la futura moglie del principe Harry. I due convoleranno a nozze il 19 maggio a Windsor, ma l'evento sarà molto differente dall'ultimo matrimonio reale a cui i sudditi della regina hanno assistito. Essendo il secondogenito di Carlo soltanto ...

RagUsa - Giuseppe Cavalieri nuovo presidente di Pericentro : L'associazione Ragusana "Pericentro" ha un nuovo presidente che va a sostituire Peppe Calabrese, candidato a sindaco di Ragusa: Giuseppe Cavalieri

Foggia Calcio - arrestato il presidente Sannella : l’accUsa è riciclaggio. La procura di Milano : “Commissariare il club” : arrestato il presidente Fedele Sannella e la richiesta di un commissario giudiziale per un anno. Nuovi guai per il Foggia Calcio, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. L’accusa nei confronti del numero uno del club rossonero è di riciclaggio, la stessa che che aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della società, Ruggiero Massimo Curci, negli scorsi mesi. I magistrati hanno disposto anche diverse ...

"Trump is not welcome". Proteste anti-Donald a Davos - dove il presidente Usa arriva giovedì : "Trump not welcome", "Trump non è il benvenuto". È lo slogan che hanno gridato centinaia di manifestanti mentre sfilavano per le strade del distretto finanziario di Zurigo per protestare contro l'arrivo del presidente Usa al World Economic Forum organizzato quest'anno a Davos. Nei prossimi giorni è infatti previsto un suo intervento al summit internazionale. La manifestazione era stata annunciata nei giorni scorsi e ...