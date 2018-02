Caso Uranio impoverito - la Commissione d’inchiesta : “Sconvolgenti criticità” : Caso uranio impoverito, la Commissione d’inchiesta: “Sconvolgenti criticità” A prendere le distanze dalla Commissione è Giorgio Trenta, citato dalla relazione per affermare che c’è un legame tra uranio e malattie. Continua a leggere L'articolo Caso uranio impoverito, la Commissione d’inchiesta: “Sconvolgenti criticità” sembra essere il primo su NewsGo.

Uranio impoverito - la Commissione d'inchiesta : "Sconvolgenti criticità e negazionismo" : La relazione finale ha rilevato il "negazionismo" dei vertici militari e gli "assordanti silenzi mantenuti dalle Autorità di Governo". Gli esperti ascoltati hanno riconosciuto il nesso tra Uranio impoverito e tumori

"In Marina 1.101 morti o malati per l'Uranio impoverito". La relazione della commissione d'inchiesta : "La presenza di amianto ha purtroppo caratterizzato navi, aerei, elicotteri. Tanto è vero che la commissione d'inchiesta è giunta ad accertare che solo nell'ambito della Marina Militare 1.101 persone sono decedute o si sono ammalate per patologie asbesto-correlate". Lo ha scritto la commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito nella sua relazione finale, presentata alla Camera dei ...

In Italia l’Uranio impoverito continua ad uccidere - morta la vittima n°349 : “La vita è una gran bella cosa” scriveva pochi mesi fa Antonio Cancedda : Si chiamava Antonio Cancedda ed era nato a Cagliari il 16 settembre 1948. Era stato uno dei primi militari a denunciare i possibili pericoli derivanti dall’utilizzo di determinati armamenti contenenti uranio impoverito. Cancedda, a differenza di molti altri che hanno avuto la sua stessa triste sorte, non era mai stato in missione all’estero, ma aveva operato nei poligoni sardi; nel 2016, nel corso della sua audizione davanti alla ...