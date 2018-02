Uomini e Donne Anticipazioni | Nicola Panico arriva in studio per Sara Affi Fella?

Uomini e Donne - Lorenzo nel mirino : sfiorata la rissa in studio - video Video : Nuova puntata ad alta tensione del trono classico di #Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi [Video] continua a tenere desta l’attenzione dei seguaci del people show di Canale 5. Il milanese si è inizialmente scontrato con Francesco per una provocazione su Instagram Stories. Il corteggiatore continua a non dichiarare la sua preferenza nei confronti delle troniste. #nilufar aveva deciso di eliminare il ventunenne in occasione della precedente puntata. ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 6 febbraio 2018 : Giorgio tuona contro Gemma che scoppia in lacrime! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 6 febbraio 2018: le dure parole di Giorgio colpiscono la sensibilità di Gemma che esce dallo studio! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma in lacrime dopo le dichiarazioni di Giorgio! Ida offesa da Riccardo e Valentina, invece, delusa da Tomas! Cosa accadrà nelle prossime puntate dedicate alle vicissitudini sentimentali dei senior? Scopriamolo attraverso la registrazione del ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Nicolò scende per Sara : Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi, andrà in onda oggi 6 febbraio alle 14.45 con il Trono Classico. Dopo la puntata di ieri in cui è avvenuta la tanto attesa scelta di Paolo Crivellin che ha avuto la preferenza di Angela Caloisi, oggi ritorna una nuova programmazione dei tronisti. anticipazioni Trono Classico: Nicolò Fabbri scende per Sara La puntata inizia con i quattro rimast i: Nilufar, Nicolò, Mariano e Sara. ...

La scelta di Paolo Crivellin è Angela Caloisi/ Puntata speciale sulla coppia? (Uomini e donne) : Paolo Crivellin ha scelto Angela Caloisi ma cos'è successo dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne? La redazione regalerà le immagini del post scelta al pubblico?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Nicola Panico beffa i corteggiatori di Sara Affi Fella : Uomini e Donne gossip: Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella, sui social prende in giro i corteggiatori della tronista Ormai non vi è puntata con protagonista Sara Affi Fella che Nicola Panico, suo storico fidanzato, non commenta sui social. Come di consueto, difatti, il calciatore pochi minuti fa ha voluto dire, anche questa volta, […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Nicola Panico beffa i corteggiatori di Sara Affi Fella proviene da ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 06/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti e a seguire i corteggiatori usciti con loro in esterna. Per entrambe le troniste c’è Nicolò; solo per Sara abbiamo Lorenzo, per Nilufar Gianluca. Lorenzo ha qualcosa da dire a Francesco e una storia su Instagram di quest’ultimo rivolto a lui, in riferimento alla polemica della scorsa puntata, accende gli animi in studio. Dopo la scorsa puntata, Lorenzo va a ...

Uomini e Donne - Lorenzo nel mirino : sfiorata la rissa in studio - video : Nuova puntata ad alta tensione del trono classico di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi continua a tenere desta l’attenzione dei seguaci del people show di Canale 5. Il milanese si è inizialmente scontrato con Francesco per una provocazione su Instagram Stories. Il corteggiatore continua a non dichiarare la sua preferenza nei confronti delle troniste. Nilufar aveva deciso di eliminare il ventunenne in occasione della precedente puntata. Nonostante ...

Uomini e Donne : Paolo e Angela dopo la scelta : La prime dichiarazioni della neo coppia: "Abbiamo scoperto una complicità che neppure pensavamo di avere".

Uomini E DONNE/ Anticipazioni registrazione trono over del 6 febbraio : nuovi scontro tra Tina e Gemma? : Il trono over torna protagonista di una nuova registrazione oggi, 6 febbraio, nello studio di UOMINI e DONNE. Cosa succederà a Giorgio e Gemma in questa maxi puntata?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Nicolò Ferrari/ Da Riccanza a Uomini e Donne - ecco che lavoro fa il corteggiatore di Sara e Nilufar : Nicolò Federico Ferrari, chi è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne che abbiamo conosciuto a Riccanza e che lavoro fa la sua famiglia?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:30:00 GMT)