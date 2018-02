Samsung potrebbe lanciare Una nuova fotocamera NX con la CPU del Galaxy S9 : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung starebbe preparando il lancio di una nuova fotocamera digitale della gamma NX. Ecco cosa sappiamo sulle sue presunte feature L'articolo Samsung potrebbe lanciare una nuova fotocamera NX con la CPU del Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il "cubo" di Esposito trova Una nuova collocazione all'Università Ieri la decisione dopo un incontro con il pres. Di Sabatino - Abruzzo in ... : dopo aver appreso da un articolo della "Città quotidiano" che l'opera di Diego Esposito si trovava smontata nelle aree di risulta del Parco della Scienza, il presidente della Provincia aveva scritto ...

Una nuova vittima dell'influenza suina in Sardegna : Una terza vittima di questa influenza che atterrisce e sembra non arrestare la sua corsa, è Carla Pisanu, che in coma, con un cesareo, ha partorito due gemelle. Dal 31 dicembre la donna, che aveva appena 35 anni, era ricoverata presso l'ospedale di Sassari, dove era giunta in stato di coma. In ospedale nascono Greta e Beatrice Per più di un mese Carla è stata sottoposta ad ogni genere di cura, nella speranza di riuscire a salvare la sua vita. ...

Turismo : il Castello di Velona riapre le sue porte per Una nuova stagione all’insegna dell’eccellenza e del bien vivre : Nel cuore della Val d’Orcia, il Castello di Velona Resort – Thermal Spa & Winery dal 1 marzo inaugura la stagione 2018 con un’immagine ancora più affascinante e un’offerta ricca di grandi attrattive. Questo Castello medievale, Patrimonio Unesco, oggi valorizzato e trasformato in gioiello prezioso di ospitalità, è pronto ad accogliere gli ospiti nei suoi ambienti in stile Made in Italy con arredi ricercati. Grande attenzione ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Verso Una nuova alleanza in Cina per il car sharing : L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi punta sul car sharing per ampliare la sua presenza in Cina. Il consorzio franco-nipponico ha infatti firmato una lettera d'intenti con DiDi Chuxing, diventata la principale società di ride sharing cinese dopo aver acquisito le attività locali della statunitense Uber, per valutare una futura collaborazione su un nuovo programma di condivisione di veicoli elettrici nel Paese asiatico.Prosegue l'impegno sul ...

Una nuova serie di immagini per SoulCalibur VI : Arrivano novità per i fan di SoulCalibur VI, infatti, come segnala Dualshockers, Bandai Namco ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicate al suo imminente titolo.Gli screenshot si concentrano sugli ultimi personaggi introdotti nel gioco, stiamo parlando di Grøh, Nightmare, Xianghua e Kilik. Sicuramente si tratta di combattenti appariscenti, e sarà interessante vedere come Grøh si inserirà nell'universo di SoulCalibur:Vi ricordiamo che ...

«Non solo bel canto Dopo Sanremo inizia Una nuova rotta» : nostro inviato a Sanremo Stasera canteranno alla loro maniera: a pieni polmoni e con gocce di tradizione. Il Volo ha vinto il Festival del 2015 con un brano , Grande amore, che in tutto il mondo è già ...

Nuova mappa e skin per Overwatch - dettagli sull'evento del Capodanno LUnare : Sappiamo che non sono molto eccitanti e possono sentirsi molto anticlimax nell'economia di gioco. Quindi, abbiamo aggiunto un nuovo meccanico allo scadere del tempo: le bandiere delle squadre si ...

Nuova mappa e skin per Overwatch - dettagli sull’evento del Capodanno LUnare : Il prossimo 8 febbraio tutti i giocatori potranno accedere al nuovo evento di Overwatch che celebra il Capodanno Lunare. In un nuovo video di aggiornamento, il game director Jeff Kaplan ha dettagliato cosa i giocatori potrebbero aspettarsi in termini di nuove skin, una Nuova mappa ambientata in Tailandia e una versione rinnovata dell'arcade mode dello scorso anno, Cattura la Bandiera. "Questa Nuova mappa è assolutamente stupenda", ha detto ...

Sailor Moon Crystal torna su Rai Gulp - Una nuova sorpresa dal Giappone Video : Sailor Moon Crystal torna con nuove repliche sul canale Rai Gulp. A renderlo noto è lo staff dell'emittente televisiva sul proprio profilo ufficiale Facebook. E' prevista la riproposizione delle prime tre stagioni, prodotte a partire dal 2014 dalla Toei Animation. Il remake è stato ideato per celebrare i 20 anni del fumetto originale di Naoko Takeuchi, giunto anche presso i nostri lidi e pubblicato in origine dalla casa perugina Star Comics. ...

Macerata - avvocato Forza Nuova fa dietrofront : “NessUna assistenza gratuita a Traini. È stato un equivoco” : Fa un passo indietro l’avvocato di Foggia, Margherita Matrella, candidata di Forza Nuova al Parlamento. Ieri aveva proposto di pagare le spese legali all’attentatore neofascista e leghista di Macerata, Luca Traini. Dopo lo scandalo suscitato dalla sua iniziativa, la giurista fa dietrofront e spiega la sua posizione al giornalista di Teleblu, Michele Cirulli: “Non ho mai detto di essere a disposizione di Luca Traini per ...

Secondo l’Huffington Post Trump è il precursore di Una nuova era politica Video : In questi giorni ha fatto particolarmente discutere il discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump [Video]. Le sue parole hanno scatenato una serie di profonde e intense reazioni da parte della stampa internazionale sia in positivo sia in negativo. Recentemente, la popolare testata giornalistica Huffington Post ha dedicato un interessante editoriale al popolare statista americano. In quest’ultimo, si afferma chiaramente che #Trump può ...

David Brown - Primo teaser di Una nuova sportiva : La David Brown Automotive presenterà al Salone di Ginevra il suo terzo modello, una sportiva a tiratura limitata che, come da tradizione, avrà un look vintage. La Casa descrive la nuova vettura come Classic Grand Tourer ad alte performance, senza specificare dettagli riguardo alla tecnica e alla configurazione della carrozzeria.Design più aggressivo. Insieme al Primo teaser della nuova sportiva, la David Brown ha dichiarato che il nuovo modello ...

All'alba di Una nuova femminilità nasce Aura Mugler : Segui il tuo istinto, ascolta il tuo battito, vivi le tue emozioni. Scopri la nuova fragranza femminile Aura Mugler da Sephora! Ti attende un omaggio esclusivo. In un mondo sempre più virtuale, Aura Mugler è un invito a seguire il proprio istinto per riconnettersi a sé stessi e alla natura più profonda. Innovativo, fuori dagli schemi, addictive - come tutti i ...