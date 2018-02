Una bambina di 11 in Spagna è diventata mamma : Una bambina di origine boliviana è rimasta incinta dopo aver avuto un rapporto sessuale con il fratello di 14 anni ed è diventata mamma all'età di 11 anni. Ciò è avvenuto nella città del Murcia, in Spagna, nel nord-est del paese, venerdì scorso dove la bambina è stata ricoverata al reparto di maternità infantile dell'ospedale Virgen de La Arrixacana dove ha dato alla luce un bambino. Questa notizia è stata annunciata dal giornale iberico El ...

Una bambina di origini boliviane di 11 anni dà alla luce il figlio del fratello : È accaduto a Murcia, nella moderna Spagna: una bambina undicenne, mentre si trovava in casa con i genitori, ha accusato forti dolori allo stomaco e alla zona addominale. La paura che potesse trattarsi di qualcosa di grave, li ha spinti a chiamare subito un'ambulanza, perché fosse trasportata subito in ospedale. Sorpresa per i medici e per tutti Al loro arrivo, e dopo aver esaminato la giovane, i medici si sono trovati davanti ad una ragazzina in ...

Una bambina di otto mesi è stata stuprata in India - è stato arrestato suo cugino : Una bambina di 8 mesi è stata stuprata a New Delhi, la capitale dell’India. È stata portata domenica al pronto soccorso dalla madre, che l’aveva trovata in casa ricoperta di sangue: i medici hanno riscontrato gravi ferite interne e l’hanno The post Una bambina di otto mesi è stata stuprata in India, è stato arrestato suo cugino appeared first on Il Post.

Barbara Tabita : "Ho rischiato di morire - 2 anni fa sono stata colpita da Una ischemia cerebrale. Ora aspetto Una bambina" : ROMA - ?A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più?. Buongiorno #caffelatte #winterwonderland #breakfast ????? Un...

Muore Una bambina di cinque anni : malore in casa sotto gli occhi dei genitori : Cerreto Guidi (Firenze), 25 gennaio 2018 - Tragedia in una casa di Lazzeretto, a Cerreto Guidi . Una bambina di cinque anni è morta dopo aver avuto un malore in casa. E' accaduto intorno alle 17.30. ...

Milano - arrestato per violenza su Una bambina : dalle indagini emerge una seconda vittima : È stato arrestato in ottobre per violenza sessuale aggravata, per avere aggredito una bimba di soli sei anni. Ora, le accuse nei confronti di Sergio Marziano diventano ancora più gravi: i pm gli ...

Liliana Segre torna al binario 21 e racconta il suo viaggio verso Auschwitz : “Qui ho smesso di essere Una bambina come le altre” : “Il 5 settembre 1938 ho smesso di essere una bambina come le altre”. Parola di Liliana Segre, una delle poche testimoni ancora in vita della Shoah, appena nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un ‘segnale’ del Colle che ha scelto una sopravvissuta ai campi di sterminio come sua prima nomina, tra l’altro a una settimana dal Giorno della Memoria e nell’80esimo anniversario della promulgazione ...

Verme nella Coca Cola trovato da Una bambina : verità appurata - nessuna bufala : trovato un Verme nella Coca Cola ad Andria, da parte di una bambina di 12 anni, che fortunatamente sta bene e non corre alcun pericolo. La pre-adolescente racconta di essersi ritrovata l'animale filiforme in bocca dopo aver bevuto da una lattina di Coca Cola. Ci spiace informarvi che non si tratta di una bufala, né di uno scherzo di cattivo gusto (come riportato dall'agenzia ANSA). Con questo non vogliamo di certo mettervi in allarme, né ...

Dolores O'Riordan/ Come è morta? "Il corpo trovato in bagno" - un amico : “Era Una bambina dal cuore grande” : Dolores O'Riordan, giallo sulle cause della morte della cantante dei The Cranberries: addetti dell'hotel nel quale soggiornava rivelano alcuni particolari.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:34:00 GMT)

Pompiere eroe "prende al volo" Una bambina gettata dalla madre dalla finestra di un palazzo in fiamme : Durante un incendio divampato in un palazzo in Georgia, un Pompiere è riuscito a mettere in salvo una bambina prendendola al volo dopo che era stata gettata da una donna intenta a scendere la scala di legno utilizzata per far evacuare gli abitanti dallo stabile.Dopo il volo la piccola, visibilmente spaventata, si è stretta in lacrime tra le braccia del Pompiere-eroe che l'ha afferrata coprendole il viso dai lapilli di cenere.Il ...

Salvò Una bambina durante il terremoto del Belice - pompiere reggiano premiato : Il reggiano Ivo Soncini Salvò dalle macerie, dove rimase per 52 ore, una bimba di 6 anni che divenne il simbolo di quel sisma

Scopre di avere un cancro al cervello ma dà alla luce Una bambina : "Ho vinto la battaglia" : E' stata lei stessa a decidere di condividere la sua storia. Una storia di coraggio e amore. A Dana Scatton, 18 anni, della Pennsylvania, era stato diagnosticato un raro tumore cerebrale...

Marcela partorisce Una bambina al Segreto : Camelia è la figlia di Matias : Marcela partorisce una bambina al Segreto. Stupenda, come tutti i neonati, e sfortunata, come tutti i bimbi che vengono alla luce a Puente Viejo! Ogni volta che avviene un parto, ci sono sempre delle complicanze che fanno temere per il peggio: anche Camelia, la figlia di Matias e Marcela, non nascerà senza dare troppe preoccupazioni e in un ambiente confortevole. Le anticipazioni spagnole del Segreto ci rivelano che ci sarà solo una persona ad ...

Valanga in Val Venosta - muoiono Una bambina di 11 anni e la madre : ROMA - Non ce l'ha fatta una bambina di 11 anni estratta dalla Valanga in Alta Val Venosta, caduta nel primo pomeriggio nella zona di Malga San Valentino sopra il lago di Resia, nei pressi del centro ...