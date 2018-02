Una 19enne uccisa a coltellate a Milano | fermato un tranviere

Milano - uccisa a coltellate Una 19enne. Fermato un tranviere : Roma, , askanews, - Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a coltellate, a Milano. È stata trovata morta in un appartamento di Via Brioschi 93, nel quartiere Stadera, alla periferia Sud della città.La ...

Milano - Una 19enne uccisa a coltellate. Arrestato l’amico che la stava ospitando : un tranviere di 39 anni Foto : La vittima è Jessica Valentina Faoro, era ospite nella casa di Alessandro Garlaschi, 39 anni. L’uomo, conducente del tram 15 di Atm, è stato Arrestato per omicidio

Napoli - 19enne finisce in ospedale : 'Sono caduto' - ma il taglio sembra Una coltellata : Ha detto di essere caduto in strada e di essersi ferito, ma la sua versione resta da verificare: il taglio che aveva sul fianco era compatibile con una coltellata. Sono in corso indagini dei ...

Napoli - Una baby gang aggredisce un 19enne : Ancora emergenza baby gang a Napoli. L'ultima vittima di un fenomeno che sta diventando sempre più allarmante è un ragazzo di 19 anni che è stato aggredito da due ragazini di 15 e 16 anni. I due, a bordo di una moto, lo hanno colpito con calci e pugni nei pressi di una stazione della metro. Poco dopo i due aggressori sonbo stati fermati dalla polizia. Qui la scoperta degli inquirenti. Tutti e due i ragazzini avevano un tatuaggio con la ...

FEDERICA DE LUCA/ Uccisa dal marito - che fu accusato di violenza sessuale da Una 19enne (Amore criminale) : FEDERICA De LUCA è stata Uccisa dal marito Luigi Alfarano, che ha anche tolto la vita al loro bambino di tre anni prima di suicidarsi. La storia della donna ad Amore criminale(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Scontro fatale con un pullman in autostrada : morta Una 19enne - feriti altri sei ragazzi : Una ragazza di 19 anni è morta e altri sei giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A5 all'altezza di Chambave, in provincia di Aosta. Sono tutti ...

Contratto da commessa non rinnovato - poco dopo Una 19enne si suicida Video : I numeri sull'#occupazione dei giovani sono ancora insufficienti. Chi termina la formazione scolastica trova spesso difficolta' nel trovare un impiego, anche se è spesso disponibile ad accettare lavori manuali, quelli che forse un tempo non avrebbe nemmeno preso in considerazione. Detto ciò, il numero dei ragazzi dai 15 ai 24 anni con un lavoro più o meno fisso è in crescita rispetto agli anni passati, ma la situazione rimane ancora drammatica, ...

Abortì dopo uno stupro : 19enne condannata a 30 anni di carcere dal tribUnale di El Salvador : Un tribunale di El Salvador ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per una 19enne accusata di omicidio aggravato a seguito di un aborto spontaneo, in base alla severissima legge sull'interruzione di gravidanza in vigore nel Paese centroamericano. "Il tribunale è giunto alla conclusione che la sentenza di condanna va confermata", ha scandito uno dei giudici che ha riesaminato la sentenza emessa a luglio.Il caso di Evelyn Beatriz ...

Abusa di Una 19enne - marocchino fermato dai CC in Puglia : Un 41enne marocchino senza fissa dimora è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 19enne nei pressi della stazione ferroviaria di Bisceglie, in Puglia, la ...

Bisceglie - violenza sessuale su Una 19enne : arrestato un 41enne senzatetto : La ragazza è stata aggredita e trascinata in un parcheggio vicino alla stazione. Dopo la denuncia i carabinieri hanno identificato un migrante che dormiva in...