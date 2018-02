' Un patibolo per te' Nuove minacce a Tommaso Cerno su twitter Il candidato Pd | ' C' è chi

"Un patibolo per te". Nuove minacce a Tommaso Cerno su twitter : minacce su twitter a Tommaso Cerno, candidato con il PD al Senato. E' stata pubblicata la foto di un patibolo con scritto "questo il nostro obolo per te". A renderlo noto è lo stesso Tommaso Cerno, candidato PD al Senato, che spiega: "Non è la prima volta che ricevo minacce sui social. Usano sempre il patibolo. C'è chi mi vuole vedere morto. Sono minacce che non mi intimidiscono nel portare avanti le mie battaglie di ...