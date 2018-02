Un pacemaker al cervello ti farà ricordare in modo selettivo

wired

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Il nome di una persona, la dose di burro in una ricetta o il numero di telefono di un nostro amico. Cose che facilmente dimentichiamo e che ogni volta che tentiamo diè come se inviassimo al nostrouna sorta di scossa elettrica, che attiverebbe i neuroni, aumentando così la probabilità di ricavare le informazioni di cui avevamo bisogno. Ora, ad aiutarci in questa procedura arriva un nuovo dispositivo neurale, sviluppato dal team di ricercatori della Università della Pennsylvania, che stimolerebbe elettricamente il nostroquando siamo a rischio di dimenticare nuove informazioni. La tecnologia, raccontano i ricercatori sulle pagine di Nature Communications, monitora in tempo reale l’attività cerebrale e stimola ilservendosi della stimolazione cerebrale profonda (deep brain stimulation, Dbs): inviando la corrente elettrica altramite ...