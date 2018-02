“Un colpo di pistola” Trovata morta la seguitissima star del web La notizia ha

caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) È successo di nuovo: una secondamessicana è stata uccisa nel giro di due mesi. Questa volta la vittima è la 36enne Pamela Montenegro del Real, che tutti conoscevano come Nana Pelucas. La donna è stata uccisa con una pistola da due uomini lunedì sera ad Acapulco, è quanto riporta la polizia locale. Secondo quanto riporta la polizia, la donna è stata uccisa all’interno del suo ristorante – Todos los Santos – nella zona di Costa Azul. La donna era molto famosa per via del suo canale YouTube, El Sillón Tv, per mezzo del quale dava voce a personaggi di spicco e alla loro posizione a livello politico. Ancora non è chiaro il movente del delitto dellamessicana. Comunque i media locali hanno riferito che la Montenegro potrebbe essere stata uccisa dai cartelli della droga per via dei contenuti “scomodi” del suo canale YouTube. In passato la donna era stata accusata di lavorare come ...