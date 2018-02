Ufficiale il video di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro con la

Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2018 – condividete il video Ufficiale : Il 28 febbraio verrà celebrata in tutto il mondo la Giornata delle Malattie Rare. Come ogni anno le persone affette da una malattia rara e le loro famiglie, le associazioni dei pazienti, i politici, i prestatori di cure, i medici, i ricercatori e i rappresentanti dell'industria, si riuniranno per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ci sono oltre 6000 Malattie Rare, 30 milioni di persone che ne soffrono in Europa e 300 milioni nel mondo, ma per ...

Testo e video di Solo è solo una parola di Tiziano Ferro - il nuovo singolo con Violante Placido nella clip Ufficiale : Violante Placido nel video di solo è solo una parola di Tiziano Ferro è la co-protagonista di tutte le scene, con il cantautore di Latina. Tiziano Ferro rilascia oggi, venerdì 2 febbraio, la clip ufficiale del nuovo singolo estratto dall'album multiplatino Il mestiere della vita: "solo" è solo una parola è già disponibile in digital download e da oggi entra in rotazione radiofonica. Nello stesso giorno, è disponibile su VEVO e su YouTube ...

Concorso scuola 2018 - è Ufficiale : al via le domande dal 20 Febbraio - ecco come Video : Oggi, 1 Febbraio 2018, si è tenuto un incontro molto importante e atteso tra i sindacati e i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Il #Concorso scuola 2018 è stato ufficializzato ed in particolare il primo dei tre concorsi che si terranno in quest'anno, cioè quello riservato agli abilitati. Ebbene il Miur ha comunicato ai sindacati che le domande dei docenti abilitati che decideranno di aderire al bando, dovranno ...

'Caso' Francesco Monte : ecco il comunicato Ufficiale Video : eccoci con un nuovo appuntamento con l'isola dei famosi 13 [Video]. Il programma condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi accompagnata da Mara Venier e Daniele Bossari ieri sera è andato in onda con il suo secondo appuntamento. Nonostante la concorrenza, il reality è riuscito a portare a casa grandi ascolti. Durante la diretta di ieri, come hanno potuto notare i fans non sono mancati di certo i colpi di scena. Infatti oltre alle parole ...

Ufficiale : Antonov saluta l'Italia e vola in Turchia Video : La notizia era gia' nell'aria da qualche giorno ed oggi è arrivata la conferma: Oleg Antonov non è più un giocatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il divorzio dalla Tonno Callipo Vibo Valentia Il campionato della squadra calabrese non è certo indimenticabile e l'azzurro gia' da tempo aveva manifestato del malumore per una classifica che non ha mai soddisfatto la societa' e nemmeno lo schiacciatore di origini russe, che non è mai ...

Fernando Alonso correrà la 24 Ore di Le Mans 2018 - è Ufficiale Video : Fernando Alonso, due volte campione del mondo di #Formula 1, cerca nuovi stimoli per correre. Gli ultimi anni in McLaren-Honda sono stati pressoché catastrofici, con risultati molto scarsi causati dai numerosi problemi di affidabilita' della monoposto. Da quest'anno, la scuderia inglese passera' ai motori Renault, ma intanto il pilota spagnolo inizia a testare nuove categorie, molto probabilmente per scegliere la carriera da intraprendere subito ...

David Byrne : il video Ufficiale della cover di 'Heroes' di David Bowie con i Choir! Choir! Choir! " GUARDA : Questo vale per lo sport, i balli... e i canti di gruppo. Uno diventa parte di un qualcosa di più grande di sé. Noi ci aggrappiamo alla nostra individualità, ma sperimentiamo la vera estasi quando ci ...

NBA : Ufficiale - Blake Griffin diventa un giocatore dei Detroit Pistons Video : Maxi-trade quella avvenuta nella notte tra Los Angeles Clippers e Detroit Pistons tramite la quale le due franchigie aggiungono pedine importanti per la corsa playoffs. La franchigia californiana spedisce a Detroit Blake Griffin, Willie Reed, Brice Johnson e una scelta al secondo turno ottenendo Avery Bradley, Tobias Harris, Boban Marjanovic e due scelte. Con questa mossa Detroit aggiunge elementi di esperienza ad un roster giovane mentre i ...

Milan addio Ufficiale - arrivano 4 milioni; Inter scatenata - cena per il nuovo 10 Video : Il calciomercato invernale di riparazione [Video] sta iniziando a regalare i primi 'colpi'. Le Milanesi stanno lavorando in maniera differente, con l'#Inter che ha messo a segno il primo colpo mentre il #Milan sembra non abbia in programma acquisti. Il direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli ha dichiarato che nella sessione di gennaio il club di via Aldo Rossi operera' solo in uscita per piazzare gli esuberi. L'Inter, invece, sembra ...

Il cast Ufficiale dell'Isola dei Famosi Video : Mancano davvero pochissimi giorni all'inizio del nuovo reality show di Canale 5. Stiamo naturalmente parlando della tredicesima edizione dell'Isola Dei Famosi [Video] condotta dalla show girl Alessia Marcuzzi. Al suo fianco c'è la fedelissima Mara Venier e l'ultimo vincitore del reality show del Grande Fratello Vip 2. Parliamo del conduttore Daniele Bossari che è riuscito a trionfare in finale contro l'ex tronista Luca Onestini. In Honduras ...

Due inediti Elisa e Tommaso Paradiso nel video Ufficiale di Da sola/In the night di Takagi & Ketra : Nel video ufficiale di Da sola/In the night assistiamo a una versione inedita di Elisa e Tommaso Paradiso. Molto lontano dallo stile di entrambi, il brano ci mette di fronte a un'Elisa dotata di parrucca bionda e un Paradiso in pantaloni corti. L'impressione rilasciata dal video è comunque molto positiva, dal momento che tutti gli artisti coinvolti sembrano essersi particolarmente divertiti a girare la clip ufficiale del brano che ha ...

Ufficiale : il centrodestra sarà unito il 4 marzo Video : Dopo il patto dell'Arancino, siglato in Sicilia sembrava fossero caduti i primi ghiacci per una coalizione di centrodestra. Così è stato. Con lo scioglimento delle Camere e la data fissata al 4 marzo, data utile per l'election day [Video] per i partiti è gia' iniziata la campagna elettorale. Tanti i nodi da sciogliere: si va dalle alleanze, al programma da presentare, fino a passare al candidato premier. Oggi ad Arcore c'è stato il primo dei ...

The Fair è il nuovo singolo di Sem e Stenn - alle prese con una baby sitter particolare nel video Ufficiale : Si intitola The Fair il nuovo singolo di Sem e Stenn, il duo conosciuto grazie a X Factor 11. Arriva in radio oggi, venerdì 5 gennaio, il brano inedito del duo accolto da Manuel Agnelli nel team dei Gruppi dell'edizione italiana di X Factor in onda nell'ultima parte del 2017. Sem e Stenn se la sono dovuta vedere con altri 11 artisti talentuosi e sono stati costretti ad abbandonare il talent show di Sky nel corso dei Live Show. Terminata ...

Il video Ufficiale di L’isola di Emma tra le strade di New York e con pelliccia finta presenta il nuovo singolo : Il video ufficiale di L'Isola di Emma ci porta direttamente tra le strade di New York. L'artista salentina ha infatti appena rilasciato la clip che accompagna il singolo apripista di Essere qui, disco di inediti che uscirà su etichetta Universal Music il 26 gennaio prossimo. In L'Isola, troviamo sicuramente una Emma da come ce la saremmo aspettata, con una sperimentazione che viaggia sulle note del pop elettronico. L'arrangiamento del brano ...