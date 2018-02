Udito nei cani | frequenze

Gli scienziati interrompono la perdita progressiva dell’Udito nei topi attraverso l’editing genetico : Gli scienziati sono capaci di interrompere la perdita progressiva dell’udito nei topi attraverso l’editing genetico. Il team ha utilizzato la tecnica CRISP-Cas9 per tagliare il gene mutato e migliorare in modo consistente le possibilità di sentire. La tecnica è un passo che avvicina i ricercatori all’obiettivo di offrire un unico trattamento per alcuni disturbi genetici della perdita dell’udito. L’esperimento è stato condotto direttamente ...