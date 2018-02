“Uccisa a coltellate” Jessica | 20 anni | un’altra vita spezzata Milano choc È successo

caffeinamagazine

: Ragazza uccisa, coltellate dopo rifiuto - Lombardia - - discoradioIT : Ragazza uccisa, coltellate dopo rifiuto - Lombardia - - zazoomblog : Ragazza uccisa coltellate dopo rifiuto - #Ragazza #uccisa #coltellate #rifiuto - MISTERO_MISTERI : Ragazza uccisa, coltellate dopo rifiuto -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Giallo a, dove il cadavere di un ragazza di 20Valentina Faoro, è stato trovato all’interno di un appartamento in Via Brioschi, la strada diventata tristemente famosa 2fa quando un uomo, Giuseppe Pellicanò, fece saltare in aria il terzo piano di una palazzina facendo morire la moglie e due vicini di casa e ferendo gravemente le due figlie di 7 e 11. A uccidere la ragazza le conseguenze di due coltellate. La morte, a quanto si apprende, sarebbe avvenuta intorno alle 4 di questa mattina ma il cadavere scoperto solo alle 10.30 quando un uomo ha dato l’allarme. Al vaglio degli investigatori della polizia, scrive il Corriere della Sera, c’è la posizione di un uomo, A.G., tranviere 40enne che viveva insieme alla moglie nella casa di via Brioschi dove, pare, la ventenne fosse ospite dopo un passato in una comunità. L’uomo si trova ancora ...