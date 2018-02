: Complica trattative su immigrazione in vista shutdown - cagliaripad : Complica trattative su immigrazione in vista shutdown -

"Adorerei arrivare allo ''" se non sarà raggiunto un accordo sull'immigrazione, con regole più stringenti e la costruzione del muro al confine con il Messico. E' il monito del presidente Donaldalla minoranza dem, lanciato durante una tavola rotonda sulle organizzazione criminali. Se bisognerà chiudere le attività del governo "perché i democratici non vogliono sicurezza allora lo faremo: nessun altro Paese ha leggi così stupide come quelle che abbiamo noi quando si tratta di immigrazione",ha detto.(Di mercoledì 7 febbraio 2018)