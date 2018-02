Trono Over | anticipazioni registrazione puntata del 06 02 2018

Anticipazioni Trono Over : Gemma esce in lacrime - Marco l'insegue - ecco il motivo : Martedì 6 febbraio 2018 dame e cavalieri si sono ritrovati nello studio Elios di Roma per effettuare una nuova registrazione del Trono Over. Nel precedente appuntamento dedicato ai senior, Gemma Galgani ha sorpreso tutti dichiarando di non voler continuare la conoscenza con Raffaele. Inoltre aveva chiesto un ballo a Manetti, ma quest'ultimo dopo una serie di polemiche da parte del pubblico, aveva deciso di non accontentare la sua ex ritornando ...

Anticipazioni Trono Over 6 febbraio 2018 : Oggi, martedì 6 febbraio, si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Tina è seduta sul bordo della sedia in procinto di scappare, ma Domenico si alza per dedicarle una canzone, la celebre “Mamma” che nel ritornello cambia in “Tina”, poi riparte con l’abbraccio e le dà un bacio sulla guancia; Tina nota il suo profumo, il cavaliere la rincorre nuovamente per darle un bacio sulla bocca, ma la bionda opinionista preferisce darglielo sulla ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani accusa Tina : "Pretendo rispetto da donna a donna!" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Continua lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, la dama chiede "rispetto da una donna a un'altra donna!"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 02/02 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Sossio e Valentina seduti nuovamente uno davanti all’altro al centro dello studio. Vicino a Valentia però c’è anche Donatella, che ha iniziato a conoscere recentemente. A Donatella non è proprio piaciuto che Sossio le abbia nascosto la frequentazione con Valentina e quindi decidono tutte e due di lasciarlo da solo! Dal canto suo, però, Tomas che esce con Donatella, ha voluto chiederle se ...

Trono Over - Giorgio e la verità su Tina e Gemma Video : Trono Over, #Giorgio Manetti di #Uomini e donne si racconta a cuore aperto e non smette di stupire. Dal rapporto complicato con Gemma alla presunta relazione con #Tina Cipollari fino ad arrivare al vero motivo per cui partecipa - e rimane sulla sedia rossa - del parterre di Maria De Filippi. Non mancano rivelazioni sulla sua vita sessuale e sulla sua popolarita'. Ecco tutti i dettagli. Giorgio Manetti, il Trono Over e l'amore con Gemma ...

