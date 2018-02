Trasporti | disagi all' aeroporto di Brindisi | per il maltempo voli in ritardo e dirottati

Roma - disagi a Trasporti : domenica ecologica e metro A interrotta : Roma, 21 gen. (askanews) disagi per chi si sposta a Roma: nel giorno della domenica ecologica è stata parzialmente interrotta la metro A. A causa di un treno guasto alla stazione Ottaviano come si ...

Nord Europa nella morsa del maltempo : otto morti e disagi nei Trasporti - treni e aerei ko | Foto : Sette le vittime, aerei a terra e traffico ferroviario paralizzato. È questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito Olanda, Belgio e Germania. Forti raffiche di vento hanno determinato lo bloccato l'aeroporto di Amsterdam-Schiphol. Diversi voli annullati anche in Germania

Allerta neve nel nord del Regno Unito : nuovi disagi ai Trasporti - chiuse strade e scuole : Allerta neve nel nord del Regno Unito fino a domani mattina: il servizio meteo nazionale Met Office ha avvisato la popolazione in riferimento a possibili nuovi disagi nei trasporti soprattutto in Scozia e nell’Inghilterra settentrionale. Nella notte centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati su varie strade del nordest dell’Inghilterra, della Scozi, e in Irlanda del nord. Le scuole restano chiuse anche oggi in diverse località ...

Violenti temporali stazionano sul Sud della Francia : nubifragi e disagi ai Trasporti : Forti temporali e nubifragi si stanno abbattendo nelle ultime ore sul Sud della Francia, dove è in atto la parte più intensa della perturbazione atlantica che sta colpendo con piogge e nevicate...

Maltempo Regno Unito : allerta per ghiaccio e neve - disagi nei Trasporti : Ondata di Maltempo nel Regno Unito: la neve sta causando molti disagi nei trasporti. All’aeroporto di Stansted la pista è stata chiusa e poi riaperta per consentire le operazioni di pulizia, mentre si segnalano voli cancellati nello scalo di Luton. Nelle Midlands 14mila case sono rimaste senza corrente elettrica mentre in un’importante arteria del Northamptonshire gli automobilisti sono rimasti bloccati per diverse ore. Il servizio ...

Olanda : la neve crea gravi disagi al traffico aereo e ai Trasporti : gravi disagi in Olanda per la neve: chiuso l’aeroporto di Eindhoven e le scuole. Caos nel settore dei trasporti, con centinaia di collegamenti aerei e ferroviari cancellati e ritardati. L’aeroporto di Schiphol è stato costretto a cancellare 430 voli già dal primo pomeriggio. Lo scalo di Eindhoven, il secondo più grande del Paese, ha reso noto che a causa delle condizioni meteo sfavorevoli la pista è al momento chiusa: “Alcuni ...

Maltempo Regno Unito : dopo la neve il ghiaccio - disagi nei Trasporti : Prosegue l’emergenza Maltempo in gran parte del Regno Unito: le basse temperature hanno trasformato diverse strade in lastre di ghiaccio scivolose, anche se in molte aree ha smesso di nevicare e a Londra la neve si è ormai sciolta. Si segnalano disagi al traffico automobilistico, ferroviario, marittimo e aereo: decine i voli cancellati fino a stamattina negli scali londinesi di Heathrow e Luton. Scuole chiuse in varie contee inglesi, in ...