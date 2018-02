Tiziano Ferro promuove Nina Zilli a Sanremo 2018 | “Era ora che le donne cantassero per le

optimaitalia

: Congratulazioni, @TizianoFerro ??????? #tizianoferro #italianexcellenceaward - Radio105 : Congratulazioni, @TizianoFerro ??????? #tizianoferro #italianexcellenceaward - TizianoFerro : “Il cuore e andato in guerra ma la vita non l’ho persa” SOLO E' SOLO UNA PAROLA Ora su Vevo - VEVO_IT : .@TizianoFerro svela l'emozionante video di #SoloÈSoloUnaParola con la partecipazione straordinaria di… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018)e questo è già tutto dire. La cantante è stata ospite in diretta a Real Time con Enzo Miccio e Manola in "Enzo a" dove il vero tema è il look e non si poteva non parlare proprio della meglio vestita e super promossa, ovvero.Veejay, conduttrice e giudice di Italia's got Talent, la cantante adesso è pronta per conquistare la gloria salendo sul podio di questo Festival di, ma i voti della giuria e del pubblico non sono gli unici che ha portato a casa.La promozione di Enzo Miccio non è la stessa di quella dima sicuramente la cantante non può far altro che dirsi contenta di entrambe. Sicuramente questoè all'insegna del girl power e non solo per via di Michelle Hunziker, che ieri sera ha tenuto bene le redini della prima serata quasi interamente da sola, ma anche perché con una ...