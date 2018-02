Tim | la rete in una società Così Bollorè ricuce con Roma Gli scenari per il business di

Tim - Genish da Calenda : proposta separazione societaria rete : Tim ha pronto un progetto per la separazione della rete, che rimane, almeno a questo stadio, interamente controllata dal gruppo : la proposta, presentata dall'ad Amos Genish al ministro dello Sviluppo ...

Tim propone al governo la separazione legale della rete. Calenda elogia l'a.d. Genish : Un confronto "molto positivo" da cui emerge una soluzione per la rete Tim. Amos Genish, a.d. del gruppo, ha incontrato il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a cui ha "presentato un'ipotesi di evoluzione volontaria del modello si separazione della rete, risultato dell'importante lavoro di collaborazione avviato con l'Agcom. Si tratta di una proposta che porterebbe alla creazione di un'entità legale separata controllata al ...

Siracusa : inTimidazione ad avvocato rete antiviolenza - in fiamme auto : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - intimidazione ai danni dell'avvocato Daniela La Runa, presidente della rete del centro antiviolenza che a Siracusa difende le vittime di abusi. Ignoti hanno appiccato le fiamme alla sua auto, parcheggiata davanti la sua abitazione, distruggendola. A spegnere le fiamme s

Giornata mondiale della sicurezza in Rete - il 72% teme la diffusione di foto inTime : Internet è parte fondamentale della nostra quotidianità. Usato da chiunque e per gli scopi più disparati spesso è al centro delle polemiche a causa dei pericoli a cui espone. Ad essere più vulnerabili ...

L'ULTimO SAMURA/ Trama e info streaming del film su Rete 4 (oggi - 4 febbraio 2018) : L'ULTIMO SAMURAi, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Tom Cruise e Shin Koymada, alla regia Edward Zwick. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Sanzioni Usa contro la rete finanziaria di Hezbollah. L'ulTima mossa di Trump contro l'Iran : Sanzioni Usa contro la rete finanziaria di Hezbollah per minare l'influenza dell'Iran nella regione. Il dipartimento del Tesoro ha reso noto di aver messo nel mirino sei persone e una rete di sette società in Libano, Ghana, Liberia e altri Paesi legate al finanziere di Hezbollah Adham Tabaja. Secondo alti dirigenti dell'amministrazione, si tratta della "prima ondata" di una campagna per schiacciare Hezbollah, sostenuto da ...

VitTima di pedofilia denuncia prete : la Curia archivia il caso : "Non si ravvisano elementi tali da giustificare l'apertura di un procedimento canonico" nei confronti di un prete sul quale pesano le accuse della sua Vittima. Questa la motivazione che ha portato la Curia di Napoli ha chiudere il caso dopo una prima indagine.Ma le accuse mosse a don Silverio, sacerdote di una parrocchia di Ponticelli, da un uomo nel 2014 riguardano episodi di abusi e molestie. ...

Riuscirete a resistere - clienti Wind? Tim vi offre 30 GB e minuti illimitati a 10 euro : TIM Top Go 30GB, anche conosciuta con il nome di TIM Top Go +27GB Gratis, è la nuova super offerta di TIM destinata ai clienti di Wind che vogliono passare a TIM mantenendo il loro numero di telefono. L'articolo Riuscirete a resistere, clienti Wind? TIM vi offre 30 GB e minuti illimitati a 10 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

