The Fall Part 2 | Unbound protagonista di un nuovo video gameplay

Il gruppo rock di culto The Fall perde il leader Mark E. Smith : E’ stata la band a comunicare la notizia della morte di Mark E. Smith. Il cantante e leader del gruppo rock di culto The Fall è morto a soli 60 anni. Ad agosto il gruppo aveva annullato alcuni concerti statunitensi dopo…Continua a leggere →

Intelligenze artificiali e ambientazioni sci-fi : annunciata la data d'uscita per The Fall Part 2 Unbound : Over the Moon ha annunciato in queste ore la data d'uscita ufficiale per The Fall Part 2: Unbound, secondo capitolo della trilogia in arrivo su PC e console il prossimo 13 febbraio.Come riporta Videogamer.com, in questo seguito torneremo a seguire le vicende dell'AI A.R.I.D., che si è ribellata ai vincoli imposti dagli umani e il cui unico scopo è quello di essere libera.In Unbound A.R.I.D. potrà prendere possesso di tre nuovi robot che le ...

The Superlatives : AeTherfall è un romanzo interattivo da 260.000 parole : The Superlatives: Aetherfall è un romanzo interattivo di Alice Ripley in cui dovrete guidare una squadra di personaggi dai poteri straordinari per difendere una Londra vittoriana da una nave da guerra marziana. L'articolo The Superlatives: Aetherfall è un romanzo interattivo da 260.000 parole è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.