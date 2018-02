Tennis, Fed Cup, Errani: "Italia giovane, ma con la Spagna ce la giocheremo" (Di mercoledì 7 febbraio 2018) Proseguono a Chieti gli allenamenti delle azzurre in vista della sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna valida per il primo turno del World Group II. Si gioca sabato e domenica sulla terra rossa indoor ... gazzetta (Di mercoledì 7 febbraio 2018) Proseguono a Chieti gli allenamenti delle azzurre in vista della sfida di Fed Cup travalida per il primo turno del World Group II. Si gioca sabato e domenica sulla terra rossa indoor ...

Tennis - Roger Federer giocherà a Rotterdam. È assalto al numero 1 del mondo! : Dopo aver messo in bacheca il 20esimo titolo Slam della carriera. Roger Federer ha fissato già il prossimo obiettivo. Lo svizzero ha annunciato la partecipazione al torneo ATP 250 di Rotterdam, in programma la prossima settimana, dal 12 al 18 febbraio. L’intento è chiaro: dare l’assalto alla posizione di numero 1 del mondo attualmente detenuta da Rafael Nadal. L’annuncio è arrivato direttamente da Federer sul suo sito ... : Dopo aver messo in bacheca il 20esimo titolo Slam della carriera.ha fissato già il prossimo obiettivo. Lo svizzero ha annunciato la partecipazione al torneo ATP 250 di Rotterdam, in programma la prossima settimana, dal 12 al 18 febbraio. L’intento è chiaro: dare l’alla posizione di1 del mondo attualmente detenuta da Rafael Nadal. L’annuncio è arrivato direttamente dasul suo sito ...

Tennis - Fed Cup 2018 – L’Italia verso la Spagna. Sara Errani : “Sfida dura - noi squadra giovane”. L’emozione di Cocciaretto e la sicurezza di Garbin : L’Italia si prepara ad affrontare la Spagna nel primo turno della World Group II di Fed Cup. Le azzurre giocheranno a Chieti il 10-11 febbraio: la sfida alle iberiche si preannuncia proibitiva per le ragazze di Tathiana Garbin che però vogliono realizzare l’impresa e regalarsi l’opportunità di continuare a lottare per tornare in Serie A. Sara Errani è la veterana della squadra, ha vinto tre Fed Cup nella sua carriera e farà da ... : L’Italia si prepara ad affrontare la Spagna nel primo turno della World Group II di Fed Cup. Le azzurre giocheranno a Chieti il 10-11 febbraio: la sfida alle iberiche si preannuncia proibitiva per le ragazze di Tathianache però vogliono realizzare l’impresa e regalarsi l’opportunità di continuare a lottare per tornare in Serie A.è la veterana della, ha vinto tre Fed Cup nella sua carriera e farà da ...

Tennis - ATP Quito 2018 : Federico Gaio esce di scena al primo turno. L’azzurro ko in due set contro Carballes Baena : Niente da fare per Federico Gaio nel 1° turno dell’ATP di Quito (Ecuador). L’azzurro, n.107 del mondo, è stato eliminato con il punteggio di 7-6 6-3 dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in 1 ora e 52 minuti di partita. Il giocatore nativo di Faenza è stato costretto ad arrendersi alla maggior continuità di gioco del suo avversario sulla terra rossa sudamericana. Nel primo parziale, dopo uno scambio di break e controbreak, i servizi ... : Niente da fare pernel 1° turno dell’ATP di(Ecuador). L’azzurro, n.107 del mondo, è stato eliminato con il punteggio di 7-6 6-3 dallo spagnolo Robertoin 1 ora e 52 minuti di partita. Il giocatore nativo di Faenza è stato costretto ad arrendersi alla maggior continuità di gioco del suo avversario sulla terra rossa sudamericana. Nelparziale, dopo uno scambio di break ebreak, i servizi ...

Tennis - Fed Cup 2018 : la Romania senza Simona Halep : ROMA - La Romania dovrà fare a meno di Simona Halep nella sfida casalinga contro il Canada in programma nel weekend sul veloce indoor di Cluj e valida per il World Group II della Fed Cup 2018 . La ... : ROMA - Ladovrà fare a meno dinella sfida casalinga contro il Canada in programma nel weekend sul veloce indoor di Cluj e valida per il World Group II della Fed Cup. La ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il ritiro a Melbourne un vero peccato - ammiro Federer e punto ad essere il migliore ancora sulla terra rossa” : Il n.1 del mondo del Tennis Rafael Nadal, nel corso di un evento organizzato ad Alicante da Banco Sabadell uno dei suoi sponsor principali, ha analizzato quanto avvenuto in questo primo mese del 2018: dal ritiro contro Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open, passando per Roger Federer ed arrivando ai prossimi obiettivi stagionali. “È stato un peccato, perché le cose stavano andando per il verso giusto e stavo giocando un ... : Il n.1 del mondo del, nel corso di un evento organizzato ad Alicante da Banco Sabadell uno dei suoi sponsor principali, ha analizzato quanto avvenuto in questo primo mese del 2018: dalcontro Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open, passando per Rogered arrivando ai prossimi obiettivi stagionali. “È stato un, perché le cose stavano andando per il verso giusto e stavo giocando un ...

Tennis - Camila Giorgi ricorre al Tar del Lazio. Niente riavvicinamento con la FIT : verso l’ennesima esclusione in Fed Cup : Quando tutto sembrava potersi risolvere, ecco che la vicenda Camila Giorgi-FIT vive di un nuovo episodio, proprio nel giorno in cui la capitana Tathiana Garbin comunicherà le convocate per la sfida del 10 e 11 febbraio contro la Spagna. In quell’elenco sembrava poterci essere anche la Tennista marchigiana, almeno dopo il tentativo di riavvicinamento tra lei e la Federazione. Niente affatto: Camila ha presentato ricorso al Tar del Lazio ... : Quando tutto sembrava potersi risolvere, ecco che la vicenda-FIT vive di un nuovo episodio, proprio nel giorno in cui la capitana Tathiana Garbin comunicherà le convocate per la sfida del 10 e 11 febbraio contro la Spagna. In quell’elenco sembrava poterci essere anche lata marchigiana, almeno dopo il tentativo ditra lei e la Federazione.affatto:ha presentato ricorso al Tar del Lazio ...