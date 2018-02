Telecom | la rete in una società Così Bollorè ricuce con Roma Che cosa faranno i francesi

Telecom accelera in Borsa. Genish presenta a Calenda dossier su rete : Teleborsa, - Spinge al rialzo a Piazza Affari, il titolo Telecom Italia , +2,64%, , dopo che i vertici del Gruppo telefonico hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico una bozza di piano ...

TELECOM ITALIA/ La vera partita sulla rete di cui non si parla : TELECOM ITALIA sembra intenzionata a realizzare uno spin-off della rete. Di certo non per tenerla ma per venderla. E c'è solo un acquirente possibile, spiega ZACCHEO(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:38:00 GMT)

Telecom - le ipotesi sulla Rete Le forbici di Genish sul lavoro I rumors sul nuovo piano industriale : Telecom Italia in luce a Piazza Affari, dopo che nel fine settimana sono riaffiorate indiscrezioni relative sia al prossimo piano industriale, soprattutto per quanto riguarda l’ammontare degli esuberi (si parla di una cifra tra i 5mila e i 10mila dipendenti, in parte compensata da alcune migliaia di nuove assunzioni), sia della societarizzazione e successiva Ipo della Rete. Un tema quest’ultimo caro al ministro dello Sviluppo Economico Carlo ...

Grandi manovre sulla rete Telecom A rischio l'accordo con Canal Plus : Maddalena Camera Si riunisce oggi a Roma il cda di Telecom Italia per discutere le possibili opzioni per la rete fissa, incluso un eventuale scorporo, anche se non saranno prese decisioni definitive. ...