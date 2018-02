Taranto nella morsa del maltempo con le strade imbiancate sembra neve ma è grandine

Astronomia : individuati nella Nebulosa Tarantola circa mille astri massicci : Si trova nella Grande Nube di Magellano e ha stupito gli astronomi per la sua nursery stellare affollata da una inattesa pletora di ‘pesi massimi’, che possono influire notevolmente sul loro ‘vicinato’: stiamo parlando di 30 Doradus, comunemente nota come Nebulosa Tarantola, la più grande regione di formazione stellare vicina alla Via Lattea. Classificata anche con le sigle Ngc 2070 e C 103, la regione è stata al centro di una ricerca condotta ...