Svelati poster e trailer di Jessica Jones 2 | l’8 marzo su Netflix | tra le origini del

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Svelati poster e trailer di #JessicaJones 2, l'8 marzo su Netflix: tra le origini del mito e Captain America (foto e vide… - AuroJonas1 : RT @OptiMagazine: Svelati poster e trailer di #JessicaJones 2, l'8 marzo su Netflix: tra le origini del mito e Captain America (foto e vide… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Svelati poster e trailer di #JessicaJones 2, l'8 marzo su Netflix: tra le origini del mito e Captain America (foto e vide… - laserialist : #JessicaJones arriva l'8 marzo su Netflix! Gustiamoci intanto trailer e poster ufficiale. -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) "Per fermare un mostro, ci vuole un mostro." Il potentedi2 anticipa il ritorno dell'eroina più sfacciata dell'universo Marvel.ha diramato un nuovo promo della seconda stagione, che sarà pubblicata sulla piattaforma video on demand l'8, nel giorno della festa della donna.Nella prima stagione l'abbiamo vista reduce dalla conclusione tragica di una breve carriera da supereroina e pronta a reinventarsi investigatrice privata a New York. Nel nuovo capitolo,cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, dopo aver sconfitto il suo tormento maggiore: Kilgrave.A seguire della sua esperienza con Daredevil, Luke Cage e Iron Fist, riuniti nel crossover televisivo The Defenders,è ormai da tutti conosciuta come una supereroina assassina. Tuttavia, un nuovo caso la costringe a scavare nel suo passato, alla ricerca delle sue ...