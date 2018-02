Sting e Shaggy Video | Don' t Make me wait | la fusione di due stili

Sting-Shaggy - da noi messaggio politico : ANSA, - SANREMO, 7 FEB - "In questi tempi di divisioni politiche, in cui il mondo è destra o sinistra e i Paesi sono chiusi nelle loro frontiere, se due persone di culture diverse si uniscono per fare musica, divertirsi, cantare, ballare è un messaggio politico molto ...

Sting-Shaggy - da noi messaggio politico : ANSA, - SANREMO, 7 FEB - "In questi tempi di divisioni politiche, in cui il mondo è destra o sinistra e i Paesi sono chiusi nelle loro frontiere, se due persone di culture diverse si uniscono per fare musica, divertirsi, cantare, ballare è un messaggio politico molto ...

Cosa ci fanno Sting e Shaggy insieme al Festival di Sanremo : L'ex leader dei Police ha fatto un disco insieme al rapper ricordato universalmente per Bombastic, e stasera cantano una canzone The post Cosa ci fanno Sting e Shaggy insieme al Festival di Sanremo appeared first on Il Post.

Sting-Shaggy - da noi messaggio politico : 'In tempi di frontiere chiuse, uniamo due culture diverse' SANREMO, 7 FEB - 'In questi tempi di divisioni politiche, in cui il mondo è destra o sin...

Sting-Shaggy : 'Condividiamo molte idee - il nostro messaggio è politico' : 'In questi tempi di divisioni politiche, se due persone di culture diverse si uniscono per fare musica, divertirsi, cantare, ballare è un messaggio politico molto importante'. Sting ne è convinto e ...

Sting-Shaggy - da noi messaggio politico : ANSA, - SANREMO, 7 FEB - "In questi tempi di divisioni politiche, in cui il mondo è destra o sinistra e i Paesi sono chiusi nelle loro frontiere, se due persone di culture diverse si uniscono per fare musica, divertirsi, cantare, ballare è un messaggio politico molto ...

Sting e Shaggy ospiti a Sanremo 2018 : video dell’esibizione : Sting e Shaggy sono stati i super ospiti internazionali della seconda puntata del Festival di Sanremo 2018 mercoledì 7 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sting e Shaggy ospiti a Sanremo 2018 I due artisti hanno cantato insieme il loro singolo Don’t Make Me Wait, primo brano nato dalla loro collaborazione. Sting e Shaggy infatti hanno attualmente in comune un progetto musicale volto ad ...

Sting e Shaggy - la strana coppia di Sanremo 2018 : Di tutte le «strane coppie» di questo Festival di Sanremo, quella formata dagli ospiti internazionali Sting e Shaggy è forse quella in assoluto più inconsueta. Sting, artista inglese che non ha certo bisogno di presentazioni, e Shaggy – sì, il cantante giamaicano autore dei tormentoni anni ’90 Boombastic e It Wasn’t Me – si ritroveranno per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston mercoledì 7 febbraio, per presentare Don’t Make Me ...

Perché diavolo Sting canta con Shaggy stasera a Sanremo : Uno degli artisti più famosi della storia del rock ha fatto un disco insieme a “quello di Bombastic”, e stasera cantano “Don't Make Me Wait” The post Perché diavolo Sting canta con Shaggy stasera a Sanremo appeared first on Il Post.

Sanremo 2018 - Shaggy e Sting insieme sul palco dell’Ariston : perché? : Cosa ci facciano in coppia Sting e Shaggy sul palco di Sanremo 2018 è una sorta di quarto segreto di satira con la madonna di Fatima ad osservare impaziente. Già, c’è l’album da promuovere, in uscita ad aprile prossimo (“44/876”), ma questo che c’entra? L’anima dei Police e il re del reggaemuffin devono omaggiare la canzone italiana. L’ha detto Tutankhamun Baglioni. È una regola ferrea. La terza tavola sul monte Sinai angolo Bordighera. Possiamo ...

Sting E SHAGGY/ Video - "Don't Make me wait" : la canzone che canteranno al Festival (Sanremo 2018) : Video, STING e SHAGGY si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo dando vita ad un omaggio inatteso a Zucchero. Nel frattempo, l'ex olice ci parla del suo vino.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:01:00 GMT)

Sting e Shaggy - guarda il video di 'Don't Make Me Wait' : ... "44/876", in uscita il prossimo 20 aprile, Sting e Shaggy hanno reso disponibile in streaming gratuito il video del primo estratto dalla loro collaborazione in studio, "Don't Make Me Wait" . guarda ...

Sting e Shaggy ai Grammy 2018 con una nuova resa di Englishman in New York (video) : Sting e Shaggy ai Grammy 2018 portano Englishman in New York. Un brano dell'ex Police che torna quindi alla ribalta in una versione rinnovata, nella quale mancano tutti gli elementi originali della prima resa, ma che in questo caso porta tutto il calore della Giamaica con il quale hanno voluto caratterizzare tutto il loro nuovo album in uscita nelle prossime settimane. Per l'occasione speciale, Sting e Shaggy hanno portato una versione ...

Sting e Shaggy hanno annunciato l’uscita di “44/876? - il loro primo album insieme : Sting e Shaggy ci hanno preso gusto a lavorare insieme! Dopo l’uscita del loro primo featuring “Don’t Make Me Wait”, i due artisti hanno iniziato a lavorare a un album. Si intitola “44/876″ e la sua pubblicazione è prevista per il 20 aprile. In un primo momento il featuring doveva prevedere soltanto la registrazione di “Don’t Make Me Wait”, ma tra una sessione e l’altra i ritmi, i testi e le melodie hanno ...