Stefano Bettarini spegne 46 candeline con la sua Nicoletta

FRANCO TERLIZZI - PIANGE IN DIRETTA/ Isola dei Famosi 2018 : la dura critica di Stefano Bettarini : Isola dei Famosi 2018: mentre FRANCO TERLIZZI PIANGE pensando al suo passato doloroso, Filippo Nardi si scaglia contro Cecilia Capriotti, rea di fare solo salotto.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Francesca Cipriani e Alessia Mancini criticate da Stefano Bettarini : Isola dei Famosi: Francesca Cipriani e Alessia Mancini sono false? Parla Bettarini La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di 10 giorni, ma i naufraghi hanno già fatto molto discutere. E in queste ore sono finite nell’occhio del ciclone la giunonica Francesca Cipriani e Alessia Mancini. Il motivo? In molti hanno criticato la Mancini, asserendo che sia fin troppo prepotente, mentre la Cipriani di essere ...

L'Isola dei famosi 2018 - Stefano De Martino umiliato dall'ex inviato Bettarini Video : All'#isola dei famosi 2018 arrivano anche le prime critiche, tra cui quelle dell'ex inviato del reality show di Canalw 5, Stefano Bettarini che in queste ore ha espresso il suo giudizi [Video]o sui concorrenti in gara in questa tredicesima edizione e anche sul nuovo inviato della trasmissione #Stefano De Martino che come ben saprete quest'anno ha preso il suo posto. De Martino è stato fortemente voluto dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi, la ...

Stefano Bettarini frecciatine a Stefano De Martino : In un’intervista rilasciata al settimanale “Spy” Stefano Bettarini ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino: “Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l’outfit”. Ma nonostante le parole non troppo simpatiche, Bettarini dà un sei al nuovo inviato dell’Isola e ai due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Promossa con un otto la ...

Stefano De Martino/ Nuovo outfit per la diretta? I consigli di Bettarini (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:31:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chiara Nasti getta la spugna? Per Stefano Bettarini "ha carattere da vendere" : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Niccolò Bettarini single : “Stefano e Simona Ventura? Finalmente tutti riuniti” : Niccolò Bettarini è ospite (per la prima volta da solo in tv) a Verissimo nella puntata in onda sabato 6 gennaio dalle 16.10 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Niccolò Bettarini parla dei genitori Stefano e Simona Ventura Niccolò Bettarini parla dei suoi genitori, Simona Ventura e Stefano, che qualche tempo fa […] L'articolo Niccolò Bettarini single: “Stefano e Simona Ventura? Finalmente tutti riuniti” proviene ...