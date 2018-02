Stati Uniti - in salita le scorte settimanali di greggio : Tornano a salire le scorte settimanali di greggio negli USA. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio nella settimana terminata il 2 febbraio 2018 ...

Cosa c'entrano Cina - India e Stati Uniti con gli scontri nelle Maldive : L'instabilità di questi giorni mette ora a rischio anche il turismo, essenziale per l'economia dell'arcipelago e che proprio in questo periodo è nel pieno della stagione, con decine di migliaia di ...

BTS : “Mic Drop” è il loro primo singolo a essere certificato ORO degli Stati Uniti : I BTS hanno ottenuto un importante riconoscimento negli Stati Uniti. via GIPHY La boyband sudcoreana ha ricevuto il primo disco d’Oro negli U.S.A. con il singolo “Mic Drop”, nella versione remixata da Steve Aoki. BTS’ “Mic Drop” remix with Steve Aoki and Desiigner has been certified Gold in the U.S. pic.twitter.com/G2aUh80vFm — Pop Crave (@PopCrave) 4 febbraio 2018 Una grande conquista, se pensi che i BTS ...

Stati Uniti - a gennaio delude l'attività dei servizi : Teleborsa, - In calo l'attività dei servizi negli Stati Uniti a gennaio che scende al di sotto delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi elaborato da Markit, che rappresenta un sondaggio ...

Gli Stati Uniti restituiscono il cratere di Dioniso a Paestum : fu sottratto illecitamente : Esso era un gioco diffuso nel mondo dei greci e consisteva nel colpire un un bersaglio qualsiasi con l'ultima goccia di vino rimasta nel calice. Il reperto fu creato a Paestum nel quarto secolo ...

Stati Uniti - a gennaio delude l'attività dei servizi : In calo l'attività dei servizi negli Stati Uniti a gennaio che scende al di sotto delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi elaborato da Markit, che rappresenta un sondaggio sui direttori ...

E' italiano il primo smartwatch anti-epilessia degli Stati Uniti : Il sì delle autorità americane è stato festeggiato anche da Orrin Devinsky , uno dei maggiori esperti al mondo nel Epilessia, direttore del Comprehensive Epilepsy Center della New York University: 'L'...

Stati Uniti " Il "cane da guerra" vuole mordere - ma cosa e come? - : Trump definisce Cina e Russia minacce per l'economia e i valori degli Stati Uniti La Russia e la Cina sono potenze salde e ad alta capacità, i loro diplomatici umiliano letteralmente le loro ...

Perché gli Stati Uniti saranno il primo paradiso fiscale nel 2019 : Una classifica britannica che mette in relazione trasparenza verso l'esterno e dimensione del settore finanziario punta il dito contro i paesi occidentali

“Trovato nel parcheggio della Nasa”. La scoperta che sconvolge tutti : era sotto lo storico edificio scientifico negli Stati Uniti. I ricercatori sono al settimo cielo : cosa è : È stata trovata in un parcheggio del Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland. Si tratta di una delle rocce con impronte fossili di dinosauro (e non solo) più ricche e affascinanti mai scoperte. Sulla lastra di arenaria lunga 2,6 metri e risalente a 100 milioni di anni fa, nel cuore del Cretaceo, sono state rilevate circa 70 tracce di otto differenti specie animali, tra le quali dinosauri, pterosauri, piccoli mammiferi e ...

Scontro tra treni negli Stati Uniti : due morti e 70 feriti : Due morti e almeno 70 feriti: è questo il tragico bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Un convoglio passeggeri...

Coppa Davis 2018 : i risultati di sabato 3 febbraio. Francia e Spagna in vantaggio - Kazakistan e Stati Uniti ai quarti di finale : La seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi cosa ha riservato questo day-2 nei match di doppio in programma. Detto del successo degli azzurri di Corrado Barazzutti contro il Giappone a Morioka, possono sorridere sia la Francia che la Spagna, reduci da un venerdì più complicato del previsto. Alla Halle Olympique di Alberville il duo transalpino composto dagli esperti Nicola Mahut e ...

Nuova strategia nucleare degli Stati Uniti : rabbia dei sopravvissuti alla bomba atomica in Giappone : A seguito della Nuova strategia nucleare statunitense che vuole potenziare l’arsenale, in Giappone le Associazioni dei sopravvissuti agli orrori della bomba atomica reagiscono con rabbia e sconcerto. Tra questi Toshiyuki Mimaki, sopravvissuto al lancio dell’atomica su Hiroshima il 6 agosto 1945, che si dice furioso per il cambio nella strategia, in quanto lo ritiene un ostacolo alla denuclearizzazione globale. La Nuova strategia ...