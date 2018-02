Star Wars - Disney sviluppa più di una serie in live-action per il suo servizio streaming

Per Star Wars Battlefront 2 conferme su personalizzazioni e DLC Clone Wars : Ne avevamo già parlato, si vociferava già ma ora pare sia arrivata una conferma sul nuovo DLC Clone Wars per Star Wars Battlefront 2 da parte di Dennis Brännvall, design director del titolo ispirato al franchise targato Disney e Lucasarts. Sul forum di Star Wars Battlefront 2 i fan hanno potuto inviare le loro domande al team di sviluppo. Proprio qui Dennis Brännvall ha confermato che il DLC Clone Wars sarà rilasciato per il gioco e che nuove ...

Gli showrunner di Game of Thrones scriveranno i nuovi film di Star Wars : Poco tempo fa Disney e Lucasfilm avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova trilogia di Star Wars dopo quella attualmente in corso (che si concluderà con l’Episodio IX nelle sale nel 2019) e che a guidarla ci sarebbe stato Rian Johnson, già regista de Gli Ultimi Jedi. Non paghe, in queste ore le due società hanno annunciato la produzione di una nuova serie di film, indipendente dall’altra, che sarà invece supervisionata dagli ...

Star Wars : Disney creerà varie serie tv ispirate alla saga per il servizio streaming : ... il CEO Bob Iger ha annunciato l'arrivo di alcune serie tv, anch'esse incentrate sul mondo di Star Wars che verranno diffuse tramite la nuova piattaforma streaming dello studio. "Stiamo sviluppando ...

Solo : A Star Wars Story - ecco il teaser del film : I fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: già le vicende produttive di Solo: A Star Wars Story non erano andate perfettamente lisce, in più la macchina del marketing del titolo in uscita a maggio sembrava stentare a partire. E invece ecco che in queste ore è stato diffuso il primo video promozionale del film diretto da Ron Howard (arrivato in corsa a sostituire i precedenti registi Phil Lord e Christopher Miller) e che racconterà ...

Solo : A Star Wars Story - il primo teaser trailer del film : L’avventuroso passato di Han Solo e di Ciubecca, lo Wookiee più amato di sempre, arriverà sul grande schermo il 23 maggio nel film diretto da Ron Howard e prodotto da Lucasfilm Solo: A Star Wars Story. Scritto da Lawrence e Jon Kasdan, il film esplora le avventure del giovane Han Solo e del suo compagno d’avventura Chewbacca prima […] L'articolo Solo: A Star Wars Story, il primo teaser trailer del film sembra essere il primo su NewsCinema.

Il primo trailer di ” Solo : A Star Wars Story” : Non quello trasmesso durante il Super Bowl: uno nuovo, più lungo The post Il primo trailer di ” Solo: A Star Wars Story” appeared first on Il Post.

'Solo : A Star Wars Story' - il primo teaser trailer ufficiale : In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che ...

Disneyland Paris punta su Star Wars : esperienze intergalattiche fino al 25 marzo : Un regalo per tutta la famiglia Disneyland Paris, nel frattempo continua a rinnovare anche le sue proposte più classiche e amatissime dagli affezionati di tutto il mondo. Recentemente è stato rimesso ...

Le microtransazioni torneranno in Star Wars Battlefront II : La controversia legata alle microtransazioni, al sistema di progressione e alle loot box di Star Wars Battlefront II ha avuto degli effetti evidenti sulle vendite del gioco e ve ne abbiamo parlato solo qualche ora fa.Le vendite così come le entrate garantite derivanti da Star Wars Battlefront II sono state sottotono e soprattutto a livello di entrate la rimozione delle microtransazioni si è inevitabilmente fatta sentire. Le microtransazioni, ...

Star Wars e EA : nessun piano preciso per Battlefront 3. Il gioco di Respawn ha una finestra di lancio : Al di là delle vendite al di sotto delle aspettative per Star Wars Battlefront II e della sostanziale cancellazione del progetto di Visceral Games (con un radicale rimaneggiamento di quanto fatto finora), EA continua ad avere tra le mani una licenza importantissima come quella di Star Wars e ovviamente la sfrutterà con altri progetti in arrivo nei prossimi anni.Come riportato da VG247.com, la compagnia ha discusso dei propri piani riguardanti la ...