Spotify | come fare le playlist su misura e altri consigli per usarlo meglio

Nelson - ecco come creare la playlist perfetta su Spotify : Lo streaming ha cambiato per sempre il modo di ascoltare la musica. Prima eravamo cercatori d’oro, sempre a caccia di dischi e poi di cd in negozietti sempre troppo scuri, dove era il negoziante però a fare la differenza. Perché di fronte a frotte di album, era difficile scegliere e così, presa la macchina o la metro, facevi anche venti chilometri per andare dal tuo spirito guida, il negoziante. Con lo streaming ora è la musica che ci ...

Come cambiare password Spotify : ... il primo passo fondamentale che devi compiere è quello di collegarti all'apposita sezione di gestione del tuo profilo sul famoso servizio per la musica in streaming tramite il browser Web. Per ...

Come disattivare Spotify Premium : Abbiamo finalmente trovato il servizio di streaming musicale che fa per noi, ma abbiamo ancora l’abbonamento a Spotify Premium attivato? Se non vogliamo mantenere due abbonamenti attivi o se semplicemente non vogliamo più utilizzare il servizio di Spotify, possiamo disattivarlo in poche mosse. In questa guida vedremo Come disattivare Spotify Premium in pochi e semplici passaggi. Procedura Possiamo annullare l’abbonamento in qualsiasi ...

C’è una causa da 1 - 6 miliardi di dollari contro Spotify per come gestisce le licenze delle canzoni : La società Wixen Music Publishing, che gestisce le licenze per le canzoni di circa 200 artisti (compresi Tom Petty, Neil Young, Janis Joplin e Missy Elliott) ha fatto causa per 1,6 miliardi di dollari al servizio di streaming musicale online The post C’è una causa da 1,6 miliardi di dollari contro Spotify per come gestisce le licenze delle canzoni appeared first on Il Post.

Come scaricare Spotify gratis : Spotify, infatti, è uno dei servizi per lo streaming musicale più celebri ed apprezzati del momento che, diversamente dalla concorrenza, può essere impiegato anche a costo zero a fronte di alcune ...

Spotify senza pubblicità su PC Windows : ecco come | Dicembre 2017 : come togliere pubblicità su Spotify per PC Windows: guida aggiornata e funzionante Bloccare pubblicità Spotify su PC Windows: ecco il modo migliore e testato GUIDA AGGIORNATA AL 20 Dicembre 2017 Stanchi della pubblicità su Spotify? Volete ascoltare le vostre canzoni senza annunci pubblicitari su Spotify? ecco come fare per togliere e bloccare la pubblicità su Spotify gratuitamente su PC Windows. Ok, […]

Come eliminare account Spotify : Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento considerevole del numero dei servizi di streaming musicale. Ormai possiamo contare su molteplici servizi, Come ad esempio SoundCloud, Deezer, Apple Music e prima fra tutte Spotify. Quest’ultima è sicuramente una delle app più utilizzate e più apprezzate del settore. Per un qualche motivo potremmo decidere di voler eliminare il nostro account Spotify. Tuttavia potrebbe trattarsi di ...