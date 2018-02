Spazio | mistero intorno alla Tesla Roadster di Space X | cos’è quell’oggetto che transita

meteoweb.eu

: Lorenzo Sonego: “Il match point contro Haase una gioia incredibile” - Spazio Tennis - Il… - MISTERO_MISTERI : Lorenzo Sonego: “Il match point contro Haase una gioia incredibile” - Spazio Tennis - Il… - MISTERO_MISTERI : Lorenzo Sonego: “Il match point contro Haase una gioia incredibile” - Spazio Tennis - Il… - MISTERO_MISTERI : Space X, una Tesla nello spazio: la Terra vista dall'auto di Elon Musk -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Prima i rinvii del lancio di quasi due ore, poi gli applausi e le grida del pubblico e dello staff in sottofondo “Life on Mars” di David Bowie. E’ incominciato il lungo viaggio verso Marte il super razzo Falcon Heavy dellaX , creatura del visionario Elon Musk. Al suo interno un’altra opera di Musk , l’auto elettrica. 70 metri di altezza, il Falcon può trasportare oltre 54 tonnellate in orbita bassa, compresa fra 160 e 2.000 chilometri dTerra, e oltre 22.000 chilogrammi nell’orbita geostazionaria, che si trova a quasi 36.000 chilometri di quota. Saturn V è l’unico ad aver ha portato l’uomo sulla Luna col programma Apollo della Nasa, ed era in grado di portare carichi più pesanti. Si tratta ora di un programma che in futuro porterà equipaggi umani in orbita e su Marte. Il lancio è avvenuto dstessa piattaforma da cui quasi cinquant’anni fa partì la ...