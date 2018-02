Spazio | il modulo europeo Columbus sulla ISS compie 10 anni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Il 7 febbraio 2008 iniziava l’avventura del, il laboratoriodella Stazione spaziale internazionale costruito negli stabilimenti di Torino della Thales Alenia Space. Lanciato a bordo dello Space Shuttle Atlantis con un equipaggio di sette persone dal Kennedy Space Center in Florida, ildedicato a Cristoforo Colombo si agganciò alla Iss l’11 febbraio, diventando il primo avamposto umano permanente in orbita dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Il laboratorioè il principale contributo dell’ESA alla Stazione Spaziale Internazionale. Il laboratorio è stato progettato per collegarsi al resto della Stazione Spaziale per mezzo delNodo 2-Harmony. Il laboratorio è stato concepito per condurre molteplici esperimenti nell’ambito della biologia, della scienza dei materiali, della fisica dei fluidi e di ogni altra ricerca che possa ...