Spari Macerata | il ministro Orlando | ' Il nostro tricolore infangato da un folle'

Gli Spari di Macerata sulla campagna elettorale. Destre in ordine sparso - condanna ma rilancio sugli immigrati : Si condanna la violenza ma sul tema immigrazione Salvini accusa la Sinistra di 'aver riempito il paese di clandestini'. 'L'immigrazione incontrollata va regolata e non si può fare omertà sui reati ...

Spari Macerata - Traini : azione personale : 12.57 Luca Traini, arrestato dopo gli Spari e il ferimento in strada di 6 persone a Macerata, ai Carabinieri che lo avevano fermato ha detto di avere agito per una "azione personale", "sconvolto dalle modalità brutali con le quali è stata uccisa Pamela". In un primo momento, ha spiegato il procuratore Giorgio, Traini ha pensato di uccidere il fermato Oseghale in Tribunale, poi avrebbe cambiato idea, sparando contro ogni persona di colore ...