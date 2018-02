Spagna | bimba di undici anni partorisce | il padre è il fratello 14enne

Blastingnews

: RT @RogerHalsted: Avanguardia del nostro futuro stile di vita... #Spagna, bimba sudamericana di 11 anni viene portata in ospedale con dolor… - erpedrini : RT @RogerHalsted: Avanguardia del nostro futuro stile di vita... #Spagna, bimba sudamericana di 11 anni viene portata in ospedale con dolor… - paoloabbadir : RT @RogerHalsted: Avanguardia del nostro futuro stile di vita... #Spagna, bimba sudamericana di 11 anni viene portata in ospedale con dolor… - AgroTV : Bimba di 11 anni va in ospedale per dolori alla pancia e partorisce: il padre è il fratello di 14 anni: Choc a Murc… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Lo scorso venerdì una bambina VIDEOdi origini boliviane è stata ricoverata all'ospedale Virgen de la Arrixaca Murcia, #perché lamentava dei forti dolori addominali. Una volta giunti in ospedale però i medici hanno fatto una scoperta scioccante: i dolori della bambina non erano legati ad alcun virus intestinale, come pensavano i genitori, ma ad una gravidanza. La piccola è stata prontamente assistita dal personale medico che l'ha aiutata a partorire; ad oggi madre e figlio sono ancora ricoverati in ospedale ma stanno bene. La notizia è stata subito riferita alle autorita' che hanno dato il via alle indagini per fare luce su questa vicenda. La cosa che lascia più sconvolti però è l'identita' del: si tratta infatti deldella bambina,al momento del #parto. Secondo le indagini che la Policia National sta svolgendo, i rapporti trae sorella, ...