Esplorazione Spaziale - il lancio di Falcon Heavy di SpaceX è una svolta storica : la sana follia di Elon Musk spinge l’Umanità verso traguardi straordinari : Falcon Heavy, il nuovo, grande razzo della SpaceX, è partito per il suo primo volo, portando con sé una macchina sportiva destinata a compiere un viaggio senza fine fino a Marte. Falcon Heavy è il razzo più potente in uso oggi, raddoppiando la spinta al decollo dei suoi concorrenti più vicini. Per SpaceX, l’azienda aeroSpaziale privata guidata de Elon Musk, è stato un test trionfale per il nuovo e grande razzo progettato per trasportare ...

SpaceX - razzo Falcon Heavy verso Marte/ Video lancio - una Tesla nello spazio con David Bowie come soundtrack : SpaceX, razzo Falcon Heavy verso Marte: Video lancio. Una Tesla nello spazio con David Bowie come soundtrack. Le ultime notizie sulla missione di Elon Musk, il visionario imprenditore(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:15:00 GMT)

SpaceX - lancio perfetto Falcon Heavy : una Tesla in rotta su Marte : Carico della Tesla rossa di Musk e di un manichino vestito da astronauta , lo storico viaggio dell'enorme razzo ha catturato l'immaginazione del mondo. SpaceX: prende il volo Falcon Heavy, il più ...

SpaceX - le foto del lancio del razzo Falcon Heavy : SpaceX ce l'ha fatta. Tra riferimenti super nerd e tanto fumo, ecco le foto di una giornata memorabile

SpaceX - lancio perfetto Falcon Heavy - Tesla rossa in rotta su Marte : Per fortuna non è andata così" ha detto.Carico della Tesla rossa di Musk e di una manichino vestito da astronauta, lo storico viaggio dell'enorme razzo ha catturato l'immaginazione del mondo. Un ...

SpaceX - la diretta del lancio del razzo Falcon Heavy : Alle 19,30 l'azienda di Elon Musk lancerà Falcon Heavy, il razzo più potente del mondo. Ecco la diretta video

Tesla vola su Marte a bordo del Falcon Heavy di SpaceX. Segui la diretta del lancio : ...400 milioni di km dalla Terra a 11 km / sec per un viaggio di un miliardo di anni attraverso lo spazio profondo' Spazio & scienza E' di nuovo corsa alla Luna ma solo per raggiungere Marte Scienza Da ...

Spazio : luce verde per il lancio del razzo Falcon Heavy SpaceX : luce verde per il lancio del Falcon Heavy, il razzo SpaceX: l’Agenzia federale per l’aviazione degli Stati Uniti ha autorizzato il lancio di prova dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida), in programma domani 6 febbraio. A bordo non ci sarà equipaggio né carico salvo un’auto elettrica Tesla Roadster, della casa automobilistica del fondatore di SpaceX, Elon Musk. Con i suoi 70 metri di altezza e i suoi 27 motori, il ...

Via libera per il lancio del razzo Falcon Heavy della SpaceX : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...