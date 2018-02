Space X | il super razzo di Helon Musk in viaggio verso Marte con un’auto Tesla a bordo

Space X - il super razzo di Elon Musk lanciato verso Marte con un'auto a bordo sulle note di David Bowie : La partenza da Cape Canaveral sulle note della canzone "Life on Mars". A bordo l'auto elettrica Tesla Roadster

Falcon Heavy - è questo il super razzo di Space X che ci porterà su Marte? : Sulle note di Life on Mars di David Bowie, debutta il super razzo riutilizzabile prodotto dalla SpaceX di Elon Musk lanciando verso Marte una Tesla. Il successo sbavato dallo schianto dell'ultimo dei ...

Spazio : il razzo pesante Space Launch System della NASA supera i test : Prova superata per i motori dello Space Launch System, il razzo pesante dell’agenzia americana. L’RS-25 ha affrontato, nella giornata del 16 gennaio, un test sul controller di volo relativo al nuovo sistema di lancio di Sls, durato più di sei minuti. Completata presso lo Stennis Space Center della NASA in Mississippi, la prova – spiega Global Science – fa parte di una serie di test in corso dallo scorso anno – di cui l’ultimo ...