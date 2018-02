Spacciatori liberi in poche ore col decreto del governo Pd

ilgiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Dai quartieri della movida milanese alle stradine del centro di Macerata, dai quartieri spagnoli di Napoli alla campagna veneta: l'homo novus del crimine in Italia è lo spacciatore di droga venuto dall'estero, il pusher senza volto e senza storia che vende morte sulle piazze della Penisola. Presenze ormai note, frammenti del paesaggio urbano. Tutti, o quasi, stranieri; e di questi tutti, o quasi, clandestini. Da Nord a Sud, ogni città ha il suo quartiere in mano alle bande della «roba», noto a tutti. Forze dell'ordine comprese.Quanti sono, i colleghi di Innocent Oseghale, il nigeriano che ha fatto a pezzi Pamela Mastropietro, innescando il delirio nazista di Luca Traini? Quanti sono i «cavalli» maghrebini o centrafricani che come Oseghale vivono unicamente vendendo eroina, cocaina, marijuana, ecstasy, tutte le schifezze disponibili ...