Sono 3 i feriti gravi nell' esplosione di un' azienda del Comasco

Esplosione in un'azienda di Bulgarograsso - Como - : ci Sono feriti | : La deflagrazione in un silos ha provocato un incendio all'interno dello stabilimento Ecosfera, che si occupa dello smaltimento di rifiuti industriali. Il bilancio provvisorio è di una persona in ...

Sanremo si canta in auto : Occidentali's Karma e Vita spericolata Sono i brani preferiti : E, strada facendo, come canterebbe lui, mostrerà al mondo testi e musica, i successi e in alcuni casi anche i fallimenti. Le canzoni più celebri saranno ascoltate per mesi, anche per anni, spesso ...

Roma : tensione a manifestazione per curdi. Ci Sono feriti : Roma – manifestante ferito durante corteo pro-curdi Roma – Un manifestante è stato ferito alla testa durante il corteo pro-curdi, in corso a Roma, nel... L'articolo Roma: tensione a manifestazione per curdi. Ci sono feriti su Roma Daily News.

Macerata : i sei feriti non Sono in pericolo di vita - ma uno è grave : Con una ferita altorace ed un ematoma epatico un nigeriano è in condizioni più difficili, per ora non operato. Per tutti e sei - provenienti di Mali, Ghana e Nigeria, rimane il terrore, la sindrome da ...

Ci Sono due morti e oltre 70 feriti per un incidente ferroviario in South Carolina : Nella notte tra sabato e domenica un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci vicino a Pine Ridge, nello stato americano del South Carolina: ci sono almeno due morti e oltre 70 feriti, hanno detto i servizi di The post Ci sono due morti e oltre 70 feriti per un incidente ferroviario in South Carolina appeared first on Il Post.

"Tutti parlano del fascista di Macerata ma nessuno parla dei feriti perché Sono 'invasori'" : Enrico Mentana dice la sua sui fatti di Macerata. "Mia mamma era di Macerata, e siccome apparteneva a una minoranza a rischio di vita dovette nascondersi per un anno con la madre il padre e la sorellina in un fienile sui monti, fino alla Liberazione", scrive il direttore del Tg La7 sulla sua bacheca facebook.Poi l'affondo: "Tutti oggi parlano dello sparatore, per dargli del terrorista, del fascista, del pazzo o della testa calda, dell'isolato o ...

Bora fortissima a Trieste : ribaltato un camion - ci Sono tre feriti : La Bora sferza l'alto Adriatico, camion ribaltato a Trieste dalle forti raffiche. Prosegue la forte ondata di maltempo che sta sferzando il nord-est Italia a causa dell'ingresso di una saccatura...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : Sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - sparatorie in diversi punti della città : ci Sono feriti. Bloccata una persona : Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro.

Macerata - spari da un'auto in corsa - 6 feriti : Sono tutti di colore. Si teme vendetta per Pamela : Sparatoria in pieno centro a Macerata, vicino a via dei Velini ed anche lungo corso Cairoli. Secondo le prime indiscrezioni sei persone sarebbero state colpite, le condizioni di quattro sarebbero...