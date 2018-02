Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Italia da urlo nelle prove libere!

Slittino - Armin Zoeggeler : “Azzurri - alle Olimpiadi fate come me. Fischnaller sta bene - freddo estremo positivo. Le mie medaglie…” : Armin Zoeggeler è il CT dell’Italia di Slittino ed è pronto per guidare gli azzurri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il più forte di tutti i tempi, vincitore di sei medaglie consecutive ai Giochi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il Cannibale parla delle sue sensazioni alla prima Olimpiade da allenatore: “L’emozione c’è sempre, i Giochi sono un momento particolare. Ora bado più ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Ecco l’elenco ufficiale completo di tutti gli iscritti alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 per quanto riguarda lo Slittino. Gli atleti saranno 40 per quanto riguarda lo Slittino uomini, 30 nello Slittino donne, mentre nel doppio saranno al via 20 coppie. Ovviamente non è ancora deciso il parco dei partenti del team relay, dato che sarà deciso in base alle prestazioni delle tre gare previste. Gli atleti azzurri saranno tre nel singolo (Kevin ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller - ora o mai più : È giunto il momento più atteso nella vita di tanti sportivi, quello che può farti svoltare una intera carriera. Venerdì 9 febbraio a PyeongChang con la cerimonia di apertura scattano i Giochi Olimpici Invernali e dal giorno successivo inizieranno ad assentarsi le medaglie. Sin dal primo giorno di gare entrerà in scena una delle stelle azzurre di questi Giochi: Dominik Fischnaller, l’uomo punta della nazionale di Slittino. L’altoatesino vuole ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - domani - 7 febbraio - si comincia! Primi test per Slittino e salto con gli sci. Programma e orari : Di seguito tutto il calendario, il Programma dettagliato e gli orari d'inizio delle varie prove : non sono previste dirette tv e dirette streaming, vi aggiorneremo con i vari risultati. Gli orari ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i test e le prove libere. Programma e orari - tutte le date : Lo Slittino sarà uno degli sport protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul budello della città sudcoreana verranno assegnati 4 titoli e gli atleti dovranno cimentarsi con un tracciato impegnativo soprattutto considerando le rigide temperature che saranno quasi sempre sotto gli 0 °C (si annunciano anche dei temutissimi – 20 °C). Si gareggerà spesso in serata, quando il freddo sarà ancora più pungente: gli atleti ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - domani (7 febbraio) si comincia! Primi test per Slittino e salto con gli sci. Programma e orari : Mercoledì 7 febbraio si inizierà a entrare nel vivo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare scatteranno soltanto giovedì mentre la Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 9 ma i Primi atleti scenderanno già sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud pronti per entrare nel clima a cinque cerchi. Sono infatti in Programma le prime prove per lo slittino, il biathlon e il salto con gli sci: test importanti che ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : alla scoperta del catino a Cinque Cerchi : Tutto pronto per la cerimonia d’apertura che, venerdì 9 febbraio, darà il via alla XXIII edizione dei Giochi olimpici invernali, in quel di PyeongChang. Tra gli sport più attesi in casa Italia per quanto riguarda l’avventura a Cinque Cerchi ci sarà sicuramente lo Slittino, che da decenni continua a regalare allori per il medagliere tricolore (grazie ovviamente alla stella Armin Zoeggeler). Andiamo a scoprire il catino che ospiterà la ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Tutto pronto per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che scatteranno venerdì prossimo con la cerimonia d’apertura. Andiamo a vedere il programma e gli orari per quanto riguarda lo Slittino, con quattro manche per uomini e donne, due per il doppio e il team relay a chiudere. Palinsesto TV che vede la diretta sia su Eurosport che su Rai Sport. Singolo maschile Sabato 10 febbraio Prima e seconda manche 11.10-14.45 Domenica 11 febbraio Terza ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Dal 9 al 25 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Partiranno praticamente subito le emozioni per quanto riguarda lo Slittino. Andiamo a valutare quali sono i favoriti, i pretendenti alle medaglie e le eventuali sorprese gara per gara, con ovviamente le Possibili speranze in casa Italia. Singolo maschile Pronostico davvero apertissimo, al contrario delle passate edizioni. Prima Armin Zoeggeler e poi Felix Loch avevano ...

Slittino - Nagler/Malleier Campioni del Mondo juniores! Italia in trionfo ad Altenberg - che volo verso le Olimpiadi : Ivan Nagler e Fabian Malleier si sono laureati Campioni del Mondo juniores di Slittino. I due giovani azzurri, prossimi alla partenza per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, hanno dominato la rassegna iridata di categoria che si è svolta ad Altenberg (Germania). Il doppio tricolore si è imposto con il tempo di 1:21.285 rifilando 215 millesimi di distacco ai tedeschi Orlamuender/Gubitz e addirittura 0.394 ai russi ...

Slittino - Dominik Fischnaller : “La schiena sta molto meglio. So di giocarmi una medaglia alle Olimpiadi. E se farà freddo…” : La stagione di Coppa del Mondo di Slittino ha offerto più ombre che luci per Dominik Fischnaller. Tanti piazzamenti anonimi, prima del lampo della vittoria di Lillehammer al penultimo appuntamento in calendario (oltre al terzo posto nella sprint). L’azzurro è stato poi costretto a saltare l’ultima gara di Sigulda, valida anche per il Campionato Europeo, a causa di un problema alla schiena, per fortuna risolto. Insomma, il 24enne di ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : L’Italia sbarca a PyeongChang con una intenzione nitida e chiara: cancellare dalla memoria Sochi 2014. L’edizione russa dei Giochi Olimpici di quattro anni fa, infatti, si chiuse con appena 8 medaglie per i nostri colori (2 argenti e 6 bronzi) e con la netta sensazione che si dovesse assolutamente voltare pagina. Uno sport nel quale i nostri atleti hanno messo in pratica questo dettame è, senza alcun ombra di dubbio, lo Slittino. ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Decisamente nutrita ed agguerrita la pattuglia italiana dello Slittino che sbarca a PyeongChang. Sono ben nove, infatti, i convocati, suddivisi in sette uomini e due donne. L’obiettivo, chiusa l’era-Armin Zoeggeler, è di centrare un risultato di rilievo e raggiungere un podio che oggettivamente avrebbe un valore doppio. La spedizione italiana in Corea del Sud è capeggiata da Dominik Fischnaller. L’atleta nato a Bressanone, ...

