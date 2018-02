: Taiwan, violento sisma a Hualien: le immagini dell'albergo crollato - repubblica : Taiwan, violento sisma a Hualien: le immagini dell'albergo crollato - TgLa7 : ++ #Taiwan, sisma: almeno due morti e 100 feriti ++ - Gazzetta_it : VIDEO #Taiwan sisma di 6.4 gradi: crolla hotel, persone intrappolate -

a 4 morti e oltre 200 feriti, dei quali almeno 20 versano in gravi condizioni, ildel terremoto di magnitudo 6.4 verificatosi ieri davanti alla costa orientale dell'isola di. Ilha causato il crollo di almeno 4 edifici. Prosegue il lavoro dei soccorritori per mettere in salvo le persone rimaste intrappolate. I dispersi sono 173e la maggior parte di loro si troverebbe in un condominio di 12 piani.(Di mercoledì 7 febbraio 2018)