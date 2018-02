Simone Inzaghi | il retroscena | dopo Lazio-Genoa | quasi rissa con Felipe Anderson

Mister Condò : Simone Inzaghi : Occorre avere una personalità molto forte per seguire le tracce di un fratello campione non soltanto nello stesso sport, ma persino nello stesso ruolo. Simone Inzaghi non ha mai nemmeno considerato un'opzione diversa da quella di fare il centravanti, e i successi di Pippo - di tre anni più grande - sono sempre ...

Lista Uefa Lazio - ecco le scelte del tecnico Simone Inzaghi : Lista Uefa Lazio, ecco le scelte del tecnico Simone Inzaghi – La Lazio si prepara ad essere protagonista in Europa League, in campionato e Coppa Italia la squadra di Simone Inzaghi sta affrontando un percorso molto importante. Nessun taglio eccellente presente anche l’ormai recuperato Felipe Anderson ed il neo arrivato Caceres, l’ex Juventus si candida a diventare un calciatore inamovibile per la difesa. Lista Uefa Lazio, ecco ...

Simone Inzaghi svela : Cutrone? Ha chiesto scusa per il suo gol di gomito : Ieri sera il Milan di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi si sono riaffrontate, in Coppa Italia, a distanza di tre giorni dalla sfida in campionato vinta per 2-1 dai rossoneri. I bianconcelesti domenica si lamentarono tanto con il direttore di gara e con il giovane attaccante del Milan reo di aver segnato con il gomito e non con la testa. La Procura federale aveva segnalato l'episodio al giudice sportivo che però non ha ...

Ultim'ora : Simone Inzaghi fa discutere - ecco la provocazione al Milan Video : Nel posticipo di serie A il Milan ha avuto ragione della Lazio, sconfiggendo la squadra allenata di Simone Inzaghi con il punteggio di 2-1 [Video]. La sconfitta non è andata giù al tecnico dei biancocelesti, il quale nelle ultime 24 ore ha rilasciato parecchie dichiarazioni polemiche, sia all’indirizzo dei rossoneri sia all’indirizzo del VAR. L’episodio clou della partita La furia di #Simone Inzaghi viene generata da un episodio che secondo ...

Simone Inzaghi ripensa al Milan : 'Quanta amarezza' : Tanti ospiti per la prima giornata in FM della nuova emittente 'RMC Sport', tra cui il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, che durante la trasmissione 'Maracanã' ha parlato del momento della squadra, a partire dalla sconfitta di San Siro contro il Milan: "C'è ...

Simone Inzaghi - furia in campo contro Cutrone : 'Bravo - l'hai...'. Gol di mano - veleno in Milan-Lazio : È un Simone Inzaghi furioso quello che abbandona il campo di San Siro dopo la sconfitta 2-1 della sua Lazio contro il Milan . Il primo gol dei rossoneri è di Patrick Cutrone , che però ha spinto la ...

Alessia Marcuzzi in vacanza alle Maldive : ma nelle foto spunta l'ex Simone Inzaghi : Alessia Marcuzzi si gode le vacanze alle Maldive insieme ai figli e al marito Paolo Calabresi Marconi e agli utenti dei social non è sfuggita la presenza dell'ex Simone Inzaghi. La...

Lazio-Fiorentina : Simone Inzaghi ne convoca 24 : ... Vargic; Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace; Leggi di più Lazio-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming L'...

Lazio - Tare allo scoperto : “Simone Inzaghi alla Juventus? Ecco cosa dico” : La Lazio è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match interessanti indicazioni di Tare a Premium Sport sull’allenatore Simone Inzaghi: “Inzaghi accostato alla panchina della Juve? Fa parte del gioco. Il mister ha un contratto di due stagioni con la Lazio. In questo momento abbiamo delle idee chiare, non vogliamo essere una sorpresa ma vogliamo dare continuità. La storia di questo club ci dice che dobbiamo ...

LIVE Zulte Waregem-Lazio - Europa League in DIRETTA : la squadra di Simone Inzaghi vuole chiudere in bellezza - i belgi per salvare l'onore : Ultimo impegno del Girone K dell'Europa League 2017/18 per la Lazio . La squadra allenata da mister Simone Inzaghi, infatti, è già ampiamente tranquilla della prima posizione (avendo 4 punti di ...

Probabili formazioni/ Waregem Lazio : quote - ultime novità live. La linea verde di Simone Inzaghi : Probabili formazioni Waregem Lazio: le quote e le ultime novità sugli 11 in campo per l'ultimo turno del girone K di Europa League. Ampio turnover per Inzaghi.(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 13:52:00 GMT)